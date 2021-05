Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Edizioni Star Comics del 26 maggio 2021 fra cui spiccano i debutti di Super Dragon Ball Heroes (scopritne di più nel nostro articolo dedicato) e Living-room Matsunaga-san.

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 1

di Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 5,50

Per motivi familiari, Miiko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po’ singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po’ di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso… Ha inizio una romantica serie incentrata su una convivenza non sempre facile… che vi farà battere forte il cuore!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 25

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Yona è finalmente riuscita a incontrare Suwon, dal quale ottiene la promessa di una trattativa tra i regni di Koka e Xing. Si affretta così a tornare dalla principessa Koren, mentre il sacerdote Gobi, alla testa della fazione contraria alla guerra, accorre al confine del regno. Ma ben presto appare evidente che qualcuno sta tramando nell’ombra…

MARS NEW EDITION 2

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 368 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Rei è perseguitato dal ricordo della morte del fratello gemello Sei, ma la vicinanza di Kira sembra placare le sue ansie e dargli la forza di lanciarsi in una durissima competizione motociclistica, la Otto Ore di Suzuka! Ben presto, però, il dio della guerra Mars sospingerà i due innamorati verso una nuova tempesta…

HAIKYU!! 43

di Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Subito dopo il diploma di scuola superiore, Hinata vola in Brasile con la ferma intenzione di imparare a giocare a beach volley per migliorare controllo e forza. Un giorno viene avvicinato da Heitor che lo convince, senza troppi sforzi, a partecipare con lui a un torneo di beach… Ma come starà procedendo, nel frattempo, la vita dei suoi amici e avversari in Giappone?!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 26

di Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Sulla piana di Aliahan, il prode Aros e i suoi compagni si trovano a combattere una lotta disperata contro il re delle bestie Gunung, Zormafiore e un’enorme orda di mostri partoriti uno dopo l’altro dalle radici che infestano la terra. Nel frattempo, in Jipang, Isari porta l’ultimo dei Sacri Strumenti al Divino Altare riportando finalmente la magia nel mondo! Ma nonostante questo, Aliahan si ritrova schiacciata dall’immane quantità di mostri e la situazione sembra disperata…

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 1

di Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, con alette, € 4,50 (anche in edicola)

Dopo aver usato la macchina del tempo, Trunks incontra la Kaioshin del Tempo ed entra a far parte della Pattuglia Temporale. Ma cos’ha a che fare l’Oscuro Mondo Demoniaco con le anomalie riscontrate nello spazio-tempo? Tratto da un popolarissimo board game, il primo volume della nuova miniserie targata Dragon Ball!

RANMA 1/2 COLLECTION 5

di Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., con alette, € 28,00

L’intera saga di Ranma ½, nell’apprezzata edizione New Edition, diventa disponibile in cinque pratici cofanetti. Contiene Ranma ½ New Edition voll. 17-20.

