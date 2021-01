Dragon Ball Super – nuovo progetto animato in arrivo?

Mentre il manga procede spedito, dal punto di vista dei progetti animati Dragon Ball Super è fermo al 2018 con la conclusione dell’arco narrativo del Torneo del Potere a cui fece seguito l’ottimo lungometraggio Dragon Ball Super: Broly. Poi nessun aggiornamento, ma il 2021 potrebbe essere l’hanno del ritorno di Dragon Ball Super in forma animata.

Un indizio direttamente dai social ufficiali

Il profilo twitter ufficiale del franchise infatti ha ringraziato il cantante Kiyoshi Hikawa per la sua performance live di Limit-Break x Survivor (la seconda opening dell’anime di Dragon Ball Super) durante la trasmissione del canale NHK durante la sera del 31 dicembre scorso.

Il messaggio poi salutava i fan con un “arrivederci” per un generico “Dragon Ball animato nel 2021”. Potrebbe essere stato un indizio su un nuovo progetto ancora da annunciare oppure più semplicemente si fa riferimento al ritorno, in replica, di Dragon Ball Super sulle emittenti giapponesi a febbraio.

C’è anche da sottolineare come queste repliche siano rarissime in Giappone e legate nella maggior parte dei casi al ritorno delle serie con nuovi progetti appunto non specificatamente televisivi ma anche cinematografici.

Dragon Ball Super, il manga e l’anime

Dragon Ball Super narra le vicende accadute dopo la battaglia contro Majin Bu e comprende i dieci anni seguenti fino alla fine di Dragon Ball Z, andando a posizionarsi dunque tra il 288° e il 289° episodio di quest’ultima. Inizia come un remake dei film d’animazione Dragon Ball Z – La battaglia degli dei e Dragon Ball Z – La resurrezione di ‘F’, per poi procedere a raccontare storie originali.

L’anime è composto da 131 episodi prodotti da Toei Animation e andati in onda su Fuji Television mentre in Italia, a blocchi di episodi, è stata trasmessa su Italia 1 doppiata in italiano fra il 2016 e il 2019. Sequel diretto della serie è il film, il 20° del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 grazie ad Anime Factory.

Il manga, che ricordiamo è scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è giunto invece al 14° volume, i primi 12 sono stati già pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!