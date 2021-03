Dragon Ball Z: Cooler Final Form da Tamashii Nations

Tamashii Nation e Bandai Spirits hanno aperto i preordini attraverso la diffusione delle immagini ufficiali di Cooler Final Form, la nuova S.H.Figuarts tratta dal lungometraggio animato di Dragon Ball Z Il destino dei Saiyan. Si tratta della seconda uscita dopo Bardack le cui figure non sono tratte dalla saga principale ma dai film animati usciti negli anni 90. Saranno le prime di una lunga serie? Solo il tempo ci potrà rispondere.

La nuova S.H.Figuarts di Cooler Final Form avrà in dotazione una ricca scelta di parti opzionali tra cui il volto senza maschera, mani e piedi. La struttura del corpo di Cooler sarà chiaramente di ultima generazione, ricalcherà gli accorgimenti adottati per le ultime uscite e pertanto sarà in grado di assumere ognuna delle pose da combattimento che sfoggia nel film animato.



Il personaggio di Cooler è tratto da uno dei tantissimi film animati di Dragon Ball Z, questo è l’ottavo mediometraggio anime uscito nel 1991 diretto da Mitsuo Hashimoto chiamato “Il destino dei Saiyan”. Il terribile fratello di Freezer, Cooler arriva sulla Terra per sconfiggere Son Goku, il guerriero Saiyan che ha osato affrontare un membro della sua famiglia. Colto alla sprovvista, Son Goku viene colpito a tradimento mentre cerca di proteggere il figlio Son Gohan. Ma grazie ai fagioli magici del saggio Karin, i senzu, Goku recupera le energie e dopo un duro combattimento, riesce a salvare il pianeta Terra dalla follia distruttrice dell’invasore spaziale.

Cooler Final Form è già in preordine ad un prezzo indicativo di circa 90 euro con uscita stimata per Agosto 2021 (in Italia per Ottobre circa) e sarà distribuito ufficialmente da Cosmic Group.