Dreamlord Press apre il preorder di The Sprawl: Touched

Continuano le novità da parte di Dreamlord Press.

La casa editrice italiana ha infatti annunciato di aver aperto il preorder per un altro dei nuovi giochi del suo catalogo: questa volta tocca a The Sprawl: Touched.

Quest’ultimo prodotto si va quindi ad aggiungere alla già ricca carrellata di novità giunte in casa Dreamlord Press.

Vi ricordiamo infatti che da non molto sono anche disponibili 24+2 Poems (un insolito gioco di ruolo che punta alla creazione estemporanea e alla narrazione nella sua forma più pura.

dove), Infinite Minutes (un Chamber-Larp dove giocheremo il rientro di una nave spaziale da una lunga missione verso il sole) e Never Tell Me The Odds (dove giocheremo una canaglia dello spazio a cui è stata portata via l’unica cosa a cui è legato).

Il prodotto promette, stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale, di “dare nuova luce ai vostri neon Cyberpunk”.

Questo perché The Sprawl sarà a tutti gli effetti un manuale di ambientazione che andrà a riprendere le atmosfere tipiche di grandi classici del cinema come Blade Runner arricchendole con elementi tipici della produzione lovecraftiana inserendo orrori cosmici e amenità provenienti dallo spazio profondo.

Nello specifico in The Sprawl: Touched troveremo la stessa ambientazione rivista e riletta in due chiavi differenti.

All’interno del volume troveremo infatti:

A Darkening Alley. Ambientato in una versione distopica degli anni 80 cominciano ad apparire oscure distorsioni spazio-temporali, gli Squarci, attraverso cui imperscrutabili orrori cosmici accedono alla nostra realtà. Qui oltre a dover fare i conti con creature in grado di corrompere il mondo fin dalle sue radici dovremo anche imparare a gestire il Trauma che il contatto con esse comporterà.

Prime. Ambientato in un lontano futuro, qui gli Squarci hanno permesso che il mondo venisse contaminato dalla Magia; la specie umana è mutata portando alla creazione di nuovi gruppi parentali come elfi, nani, troll e altro ancora.

The Sprawl: Touched conterà circa 100 pagine e sfrutterà il sistema di gioco Powered by the Apocalypse ed è pensato per poter giocare partite spalmate su più sessioni in gruppi da 4-6 giocatori.

Il preorder riguarda solo la forma fisica del manuale: attualmente è possibile acquistare fin da subito il manuale in formato pdf a 12,5€ o optare, al prezzo di 25€, per la combo pdf+brossurato: in questo caso riceveremo subito la versione digitale, mentre il cartaceo verrà spedito nel corso del mese di Maggio.