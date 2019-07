Dune: The Sisterhood, svelati i nomi degli showrunner

Finalmente sono stati svelati i nome dei due showrunner della serie televisiva Dune: The Sisterhood ideata da Frank Herbert e trasmessa su HBO Max.

Forse non tutti sanno che oltre al remake di Dune, presto arriverà la serie televisiva diretta da Villeneuve per l’episodio pilota. Finalmente sono stati svelati i nome dei due showrunner della serie televisiva Dune: The Sisterhood ideata da Frank Herbert. Dune sarà una tra le prime serie TV ad essere trasmessa sulla piattaforma streaming WarneMedia, o meglio HBO Max.

Dunque in queste è stato reso noto da Legendary Entertainment che saranno Dana Calvo, creatrice di Good Girls Revolt, insieme a Jon Spaihts a vestire i panni degli showrunner. Il nuovo progetto, ambientato in un universo fantascientifico, nasce da uno spin-off delle pellicole cinematografiche dirette dal regista Denis Villeneuve.

Le vicende saranno incentrate sul Bene Gesserit, nient’altro che un misterioso ordine composto da sole donne dotate di abilità fisiche e mentali fuori dal normale. Attraverso alcuni duri allenamenti le donne riusciranno a potenziare le loro abilità e il misterioso ordine sarà in grado di muoversi abilmente tra complotti e intrighi dell’Impero feudale arrivando fino al pianeta di Arrakins, meglio noto con il nome di Dune.

Dunque, la sceneggiatura della serie Dune: The Sisterhood è stata affidata a Jon Spaihts, nonché produttore esecutivo insieme a Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert. In oltre, come abbiamo visto, ormai sono stati ufficializzati anche i nome dei due showrunner: Dana Calvo e Jon Spaihts.

Cosa ne pensate di questi due nomi nei panni degli showrunner di Dune: The Sisterhood? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.