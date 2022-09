Novità per le localizzazioni italiane di Dungeons & Dragons Quinta Edizione: Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso è disponibile in italiano da oggi in tutti i punti vendita e per l’acquisto online.

Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso sarà un supplemento di regolamento di Dungeons & Dragons corredato con gli appunti e osservazioni personali di Mordenkainen, uno degli iconici personaggi del multiverso di Dungeons & Dragons, nonché personaggio giocato dallo stesso Gary Gygax.

Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso: i dettagli

L’ultimo manuale italiano di Dungeons & Dragons sarà focalizzato, come è facile intuire dal titolo, sulle creature del Multiverso e metterà a disposizione dei giocatori e Dungeon Master

più di 30 razze giocabili aggiornate e un massiccio bestiario con più di 250 mostri con le relative statistiche.

Mostri del Multiverso ha fatto la sua comparsa all’interno del cofanetto D&D Rules Expansion Gift Set, pubblicato all’inizio del 2022, che comprendeva i manuali Tasha’s Cauldron of Everything e Xanathar’s Guide to Everything. A partire da oggi questo supplemento potrà essere acquistato singolarmente sia in formato cartaceo che in quello digitale.

Questo nuovo manuale raccoglierà e aggiornerà i mostri originariamente apparsi nella Volo’s Guide to Monsters e nel Mordenkainen’s Tome of Foes, rendendo accessibili in un unico posto queste informazioni, che per l’occasione presenteranno le note a margine con i commenti personali del celebre mago.

Mostri del Multiverso sarà quindi un volume che si concentrerà sulle creature a tutto tondo, a prescindere dal loro mondo di appartenenza, in modo da fornire ai giocatori spunti per inserire questi elementi anche nelle loro avventure e ambientazioni originali.

Questo nuovo supplemento presenterà anche un importante aggiornamento e revisione ai contenuti storici raccolti nelle sue pagine: gli aggiornamenti ai mostri includeranno una più facile gestione degli incantatori da parte dei Dungeon Master, più danni e resistenza a molti mostri e una migliore organizzazione delle loro statistiche.