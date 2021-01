Dungeons & Dragons: ecco tre opzioni personaggi su Unearthed Arcana

Wizards of the Coast ha appena rilasciato un nuovo “volume” di Unearthed Arcana di Dungeons & Dragons.

All’interno troveremo tre nuove opzioni la creazione dei personaggi e, più in generale, uno spostamento verso un’impostazione più gotica e oscura del gioco di ruolo più famoso del mondo

Ma prima di entrare nel dettaglio, diamo una piccola spiegazione di cosa sia Unearthed Arcana.

Si tratta di una serie di pdf contenente materiale che i game designer di Dungeons & Dragons desiderano mettere a disposizione della community così da poter effettuare dei playtest con una base quanto più ampia possibile, rilevare tutti i feedback e i consigli e poterne così valutare meglio la possibilità di inserirli in future pubblicazioni. Si tratta quindi di materiale che, pur mantenendo una connotazione ufficiale, non è ancora convalidato l’uso nel circuito di gioco organizzato Adventurers League. Certo nulla vieta di giocarlo nelle proprie partite ed, anzi, è proprio questo lo spirito che caratterizza questa pubblicazione: allargare il ventaglio delle opzioni disponibili a tutta la community di gioco.

Come anticipato in questa nuova incarnazione di Unearthed Arcana, sono state fornite tre nuove “razze” da poter utilizzare per la creazione dei nostri alter ego.

All’interno del documento digitale troveremo infatti le le regole per poter giocare Dhampir, Hexblood e Reborn.

A voler essere maggiormente precisi si tratta in realtà di nuovi lignaggi: questo implica che potranno essere applicati come elemento complementare a tutte le “razze” ad oggi disponibili in gioco.

Inoltre, visto la natura di queste opzioni, potremo decidere di applicarle sia nel momento della creazione del personaggio o, almeno teoricamente, a seguito di particolari eventi.

Dhampir

Un lignaggio che potremmo definire “l’anello di congiunzione tra i vivi e i non-morti”. Spesso incontrati come alleati, o servi, di potenti vampiri o necromanti, talvolta sono liberi da queste catene e viaggiano per il mondo come avventurieri, spinti da una “fame” che solo il mondo dei vivi può soddisfare e che potrebbe condannarli in maniera irreparabile

In questo documento vengono fornite le informazioni necessarie per definire quale sia l’urgenza che li spinge a restare in contatto con i viventi (dalla più classica sete di sangue alla più raffinata esigenza di energia psichica o di cibarsi degli altrui sogni) e il modo in cui il lignaggio si sia risvegliato nel personaggio.

Quanto alle abilità fornite è evidente l’ispirazione al Dracula di Bram Stoker: i Dhampir possono infatti camminare sui muri,vedono al buio e, ovviamente, si possono cibare del sangue delle loro vittime

Hexblood

E se per il precedente lignaggio di questo episodio di Unearthed Arcana abbiamo parlato di un collegamento con i non-morti, gli Hexblood legheranno il nostro personaggio al mondo delle Fate. Ma, seguendo quella chiave gotica cui accennavamo, potremo allontanarci dalla visione dolce e benevolente delle fiabe moderne per tornare alle tinte più oscure delle originali creazioni dei fratelli Grimm.

Come in precedenza avremo la possibilità di scegliere come questo lignaggio ci abbia colpiti (come ad esempio essere stati creati da una strega o essere vittime di una maledizione).

Quanto ai poteri legati all’essere un Hexblood avremo la scurovisione, una maggior resistenza ad alcune magie, una piccola selezione di magie innate e la possibilità di usare denti, capelli o unghie per creare un particolare oggetto magico in grado di farci comunicare, o spiare, a distanza.

Reborn

Qui a caratterizzarci sarà invece il nostro grandissimo attaccamento alla vita. Un legame così forte da spezzare la morte e farci rinascere…non senza alcuni effetti collaterali.

I personaggi segnati da questo lignaggio spesso riportano le ferite fisiche dell’evento che ne ha causato la tragica dipartita. E la loro mente non sarà mai la stessa: vivremo una nuova vita afflitta da amnesie, ricordi sfocati e improvvisi flashback: qui l’ispirazione, almeno in parte, sembra essere Frankenstein di Mary Shelley

Come per i due casi precedenti anche qui troveremo una lista di possibili origini: potremo ad esempio essere il frutto di un errore che ha “macchiato” l’incantesimo che ci ha riportati in vita, essere un non morto che ha riacquisito la coscienza di se stesso o essere posseduti da inquieti spiriti.

In cambio otterremo alcuni poteri: la sempre presente capacità di vedere al buio, la capacità di poter “vivere” senza dormire o mangiare, la resistenza ai veleni e una maggior possibilità di superare i tiri salvezza sulla morte

Potremo inoltre richiamare alla mente eventi e capacità della nostra vita passata (o di quella di chi ci possiede) e utilizzarli per superare le prove di abilità con maggior facilità

Chiudiamo con alcune nostre personali, e non necessariamente fondare, valutazioni. All’interno di questo Unearthed Arcana è presente un box che espone chiaramente che questi nuovi lignaggi non abbiano alcuni elementi resi “obsoleti” da Tasha’s Cauldron of Everything, attualmente l’ultimo manuale uscito per D&D.

Non possiamo fare a meno di chiederci se questo sia solo il primo passo per una revisione del sistema di regole e rendere canonico quello che, al momento, è solo opzionale o se addirittura non sia in lavorazione un vero e proprio restyling delle regole di creazione dei personaggi.

Quanto alla natura gotica e oscura dei tre lignaggi presenti non possiamo negare di aver pensato ad un legame con Ravenloft: in tutta onestà non potremmo che essere felici di vedere sugli scaffali una nuova edizione del mondo di Strahd (di cui per ora possiamo trovare un’ampia selezione di titoli per le edizioni precedenti su DriveThruRPG) e poter dire, col senno di poi, che la Wizards of the Coast avesse seminato i giusti indizi per farci capire la direzione in cui stava andando il gioco di ruolo più famoso del mondo.

Per maggiori informazioni potete scaricare il pdf di questa UA, in inglese, a questo link sul sito ufficiale di Dungeons & Dragons.