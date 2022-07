È morto Alan Grant, famoso scrittore di fumetti conosciuto per aver lavorato con DC Comics dalla fine degli anni 80 ai primi anni 2000, in particolare su un personaggio molto amato dai lettori: Batman. A dare la triste notizia tramite Facebook è stata la moglie dello scrittore scozzese, Susan.

La notizia della morte di Alan Grant ha fatto il giro del web, suscitando la reazione dei colleghi, come l’artista e scrittore britannico Liam Sharp. Quest’ultimo ha condiviso un messaggio su Twitter, che vi riportiamo di seguito:

Era una presenza imponente nei fumetti e una forza della natura nella vita. A causa degli ultimi cambiamenti non lo vedevo da troppo tempo, ma avevo intenzione di rimediare a ciò.

È morto Alan Grant, lo scrittore di fumetti DC

Alan Grant, morto all’età di 73 anni, non si è mai limitato a dare spessore ai personaggi DC. Anzi, ne ha scritti di nuovi, come il cacciatore di taglie Lobo, ideato dal disegnatore Keith Giffen e dallo scrittore Roger Slifer nel 1983 e ripreso da Grant e dal disegnatore Simon Bisley nel 1991. È in questa occasione che i due hanno dato nuova linfa al personaggio, ricostruendo le sue origini nella miniserie Lobo: L’ultimo czarniano. Di Lobo, tra il 1993 e il 1999, Alan Grant ha sceneggiato un totale di 64 numeri.

Definito da Scottish Book Trust (un ente di beneficenza che si occupa di promuovere la lettura in Scozia) “un protagonista dei fumetti scozzesi, e un grande ambasciatore per loro“, Alan Grant ha avuto una carriera impressionante, iniziata sul finire degli anni ’60 grazie alla collaborazione con l’editore scozzese DC Thomson, per poi proseguire con IPC Magazines, la cui sede è a Londra. Dal 1978 al 1980 ha contribuito a donare prestigio a 2000 AD, la storica rivista antologica di fantascienza pubblicata per la prima volta da IPC Magazines nel 1977 e poi passata nel 2000 a Rebellion Developments. Per la rivista Alan Grant ha scritto fumetti come Tharg’s Future Shocks, Judge Dredd, Stronium Dog, Robo-Hunter e Blackhawk. Non solo: lo scrittore Alan Grant ha anche introdotto il suo alter ego dei fumetti, Aaln-1, l’assistente robotico di Tharg il Potente.

Ricordiamo che lo scrittore scozzese faceva parte della British Invasion of American Comics negli anni ’80, fra i cui componenti si contavano Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis, Dave Gibbons e Grant Morrison. Alan Grant ha debuttato in DC Comics nel 1987 con la miniserie distopica Outcasts, grazie alla quale ha proseguito il suo viaggio verso il mondo di Detective Comics, iniziata l’anno successivo, e Batman. Infine, sempre per DC Comics ha scritto Shadow of The Bat, testata regolare di Batman. Quest’ultima ha avuto una durata complessiva di 8 anni (dal 1992 e fino al 2000), per un totale di 96 numeri (82 sceneggiati da Grant).

Prima di concludere, vi segnaliamo che Alan Grant è anche il co-creatore di alcuni degli antagonisti di Batman, tra cui Anarky e Victor Zsasz, disegnati da Norm Breyfogle.