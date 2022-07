Arriverà il prossimo 1° settembre in tutti i cinema italiani DC League of Super-Pets, il nuovo film d’animazione targato DC e Warner Bros. con protagonisti i super-animali domestici della Justice League. Nella versione italiana del film Lillo presterà la propria voce a Krypto Supercane mentre Maccio Capatonda doppierà Asso il Bat-Segugio, nella versione originale invece le voci saranno di Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart rispettivamente. Scopriamo insieme 5 curiosità su DC League of Super-Pets: dall’origine dei Super-Pets fino alla loro evoluzione nei più recenti fumetti DC.

5 curiosità su DC League of Super-Pets

Hoppy The Marvel Bunny, il primo animale antropomorfo a vestire i panni di un supereroe

Anche se l’idea di eroi che si accompagnavano ad animali come sidekicks era in voga sin dalla Golden Age, vedasi per esempio Doctor Mid-nite e il fedele gufo Hooty, il primo animale antropomorfo a vestire i panni di un supereroe, ricalcando quelli del suo corrispettivo umano, fu Hoppy The Marvel Bunny.

Creato da Chad Grothkopf, Hoppy debuttò su Fawcett’s Funny Animals #1 (data di copertina dicembre 1942) allorché la casa editrice decise di ampliare la sua proposta di titoli di azione, avventura e supereroi occupando quella fetta di mercato che Disney stava iniziando a fare propria con veemenza. La particolarità di Hoppy è che non si tratta di un semplice animale parlante (lo standard per le storie dell’epoca, bensì le sue avventure erano a tutti gli effetti uno spin-off di Captain Marvel (oggi Shazam) ovvero il fumetto di supereroi più venduto dell’epoca.

Hoppy è un coniglio rosa che vive a Funny Animalville ed è un fan di Captain Marvel/Shazam. Un giorno decide di emulare il suo eroe pronunciando la parola Shazam! e con sua enorme sorpresa l’incantesimo funziona trasformandolo in Captain Marvel Bunny (notate una somiglianza fra queste origini e quelle di altri due eroi DC che condividono gli stessi poteri e lo stesso nome?). Più tardi si scoprirà che è stato il Mago Shazam a suggerire la parola magica a Hoppy dopo che questi aveva momentaneamente perso la memoria. Altre due curiosità su Hoppy: ha una fidanzata di nome Millie che non lo sopporta ma adora Captain Marvel Bunny (anche qui vi ricorda il rapporto fra un altro eroe DC e la sua eterna fidanzata?); la sua nemesi è Captain Black Bunny il corrispettivo lagomorfo di Black Adam che proviene dalle viscere della Terra dove è entrato in contatto con dei folletti malvagi.

Hoppy The Marvel Bunny ha avuto una propria serie regolare durata 15 numeri pubblicata fra il 1945 e il 1947. Hoppy precede la creazione di Rosso Boccalarga (Tawky Tawny), la tigre parlante che accompagnerà Captain Marvel/Shazam proprio a partire dal 1947. Hoppy è stato poi reintrodotto nel 2019 nella serie Shazam! di Geoff Johns e Gary Frank come l’animale di Mary Bromfield che, colpito accidentalmente dal fulmine magico, ha acquisito dei poteri.

Fate largo a Krypto il Supercane e agli altri Super-animali

Con il tramonto della Golden Age e l’approssimarsi della Silver Age, DC vide Superboy crescere di popolarità: dopo gli anni della guerra, i lettori gradivano storie più leggere e sbarazzine e l’estro creativo degli autori sembrò accontentare questa richiesta con una serie di idee bizzarre che spingevano i limiti della fantascienza ai suoi limiti più estremi. Una di queste idee si concretizzò in una storia di appendice con protagonista Superboy apparsa su Action Comics #210 (data di copertina marzo 1955).

I leggendari Otto Binder e Curt Swan introdussero in quell’albo Krypto, il Supercane. Le sue origini sono fra le più tragiche in assoluto: si trattava infatti del cucciolo che Jor-El aveva regalato al Piccolo Kal-El. Quando il destino di Krypton si era fatto manifesto, Jor-El aveva iniziato a progettare il razzo che avrebbe portato poi effettivamente in salvo sulla Terra proprio il piccolo Kal-El. Uno dei pochi test pratici effettuati sul razzo coinvolse proprio Krypto che venne letteralmente sparato nello spazio, sfortunatamente però il razzo venne deviato dalla sua rotta e fu contrassegnato come disperso. Il razzo e il suo passeggero vagarono nello spazio fino a approdare sulla Terra dove Krypto potè ricongiungersi con il suo padroncino ora adolescente, Superboy.

Le origini strappalacrime di Krypto sancirono un successo di pubblico inaspettato che costrinsero gli autori ad inserire il Supercane come comprimario praticamente fisso di Superboy nelle sue avventure. È indubbio che parte dell’ispirazione sulla creazione di Krypto furono le notizie degli esperimenti sovietici legati al volo orbitale e suborbitale in cui i passeggeri scelti per quei test di volo furono propri cani di piccola taglia. Fra questi la più famosa è la cagnolina Laika, la cui storia del tutto simile a quella di Krypto, è però successiva all’esordio del Supercane.

Krypto è stato protagonista di una sua serie animata andata in onda fra il 2005 e il 2006 per 39 episodi intitolata Krypto the Superdog. Recentemente è apparso anche nella serie live action Titans. Come detto in apertura nella versione italiana di DC League of Super-Pets Lillo presterà la propria voce a Krypto mentre in quella originale a doppiare il Supercane sarà Dwayne “The Rock” Johnson.

L’esordio di Krypto segnò l’inizio di una vera e propria invasione di sidekicks animali e/o antropomorfi nelle avventure dell’Uomo d’Acciaio. In rapida successione esordirono fra gli altri: Beppo the Super-Monkey (creato da Otto Binder e George Papp, esordì in Superboy #76 – data di copertina ottobre 1959) ovvero una scimmia kryptoniana imbucatasi clandestinamente sul razzo che portò il piccolo Kal-El sulla Terra; Streaky the Supercat (creato da Jerry Siegel e Jim Mooney, esordì in Action Comics #261 – data di copertina febbraio 1960) ovvero il gatto domestico di Linda Lee/Supergirl che acquisì dei poteri entrando in contatto con la x-kryptonite una variante della kryptonite verde creata dalla stessa Supergirl. Da segnalare infine Comet the Super-Horse (creato da Jerry Siegel e Curt Swan, esordì in Adventure Comics #293 – data di copertina febbraio 1962) ovvero un centauro maledetto dalla strega Circe e condannato ad una forma equina. Comet divenne una delle spalle di Supergirl ed era dotato di poteri magici ed era in grado di volare.

DC League of Super-Pets: dalla Legion of Super-Pets alla Space Canine Patrol Agents

L’apice di questa invasione di Super-Pets fu raggiunta in Adventure Comics #293 (data di copertina febbraio 1962). In questo albo, firmato da Jerry Siegel e Curt Swan e intitolato “The Legion of Super-Traitors!”, una razza aliena nota come Brain-Globes proveniente dal pianeta Rambat decide di invadere e conquistare la Terra e per farlo decide di rapire Cosmic Boy, Saturn Girl e Lightning Lad ovvero i tre membri fondatori della Legione dei Super-eroi, dal 30° secolo, trasportarli nel 20° e prendere possesso dei loro corpi e della loro mente per sfruttarne gli incredibili poteri contro Superboy. Dopo aver messo fuorigioco il Ragazzo d’Acciaio, i Brain-Globes commettono l’errore di liberare i Legionari che ne hanno appreso il punto debole: non possono possedere i corpi e le menti degli animali.

Cosmic Boy, Saturn Girl e Lightning Lad chiedono quindi l’aiuto di Krypto, Beppo, Comet e Streaky per sconfiggere gli invasori. Ispirati da coloro che hanno chiesto il loro aiuto, i Super-Pets formano la Legion of Super-Pets che apparirà in diverse storie con protagonista proprio la Legione dei Super-eroi fra cui Adventure Comics #322 (data di copertina luglio 1964) in cui accolgono fra le loro fila Proty II, l’animale mutaforma di Chameleon Kid della Legione; Adventure Comics #343 (data di copertina aprile 1966) in cui le due Legioni uniscono le forze contro i Signori della Fortuna; Adventure Comics #364 (data di copertina gennaio 1968) intitolato enfaticamente “The Revolt of the Super-Pets!”.

Per quanto incredibile possa sembrare, l’esordio della Legion of Super-Pets è stato pubblicato anche in Italia e più precisamente in Gli Albi del Falco 320.

Ma non c’è solo la Legion of Super-Pets. Krypto si unirà in Superboy Volume 1 #131 (data di copertina luglio 1966) alla Space Canine Patrol Agents ovvero un gruppo di cani dotati di super-poteri. Sorte analoga toccherà a Streaky che invece si unirà alla Space Cat Patrol Agents.

La DC League of Super-Pets è chiaramente ispirata alla originale Legion of Super-Pets mentre un riscontro più moderno si può trovare nei corti DC Super-Pets! trasmessi nel contenitore youtube DC Nation. Attualmente la formazione ufficiale ed in continuity dei Super-Pets è stata introdotta da Peter J. Tomasi e Paul Pellettier su Super-Sons Annual #1 (data di copertina gennaio 2018) e comprende Krypto, Streaky, Titus il Bat-Segugio, Bat-Cow e Flexi the Plastic-Bird.

Segugi, canguri e polpi… tutti super

L’altro protagonista di DC League of Super-Pets sarà Asso il Bat-segugio doppiato da Maccio Capatonda nella versione italiana del film e da Kevin Hart in quella originale. Asso il Bat-segugio (Ace the Bathound) su introdotto in Batman #92 (data di copertina luglio 1955) inaugurando così una vera e propria corsa degli autori affinché tutti gli eroi avessero un fedele Super-Pets al proprio fianco durante le loro avventure.

Nell’albo sopracitato, Batman e Robin salvano un pastore tedesco da un ruscello. Mentre tentano di riconsegnarlo al legittimo proprietario sono costretti a crearli una maschera di fortuna per coprirgli una vistosa macchia sulla fronte in quanto sono sulle tracce del fuggitivo Bert Bowers che viene catturato proprio grazie all’aiuto del ribattezzato Bat-segugio. È proprio il cane ad aiutare il Dinamico Duo a mettersi sulle tracce del suo padrone, l’incisore John Wilker, rapito da una banda di falsari. Wilker successivamente decide di lasciare Ace, questo il nome del cane, presso Bruce Wayne che casualmente proprio in quel periodo aveva iniziato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Wilker non scoprirà mai che Ace e il Bat-segugio sono lo stesso cane.

In DC League of Super-Pets vedremo altri tre super-animali: PB, una paffuta maialina capace di aumentare la sua stazza, diventerà il Super-Pet di Wonder Woman, è l’unica creazione originale del film. Gli altri due infatti sono Merton McSnurtle/Terrific Whatzit, la tartaruga di Flash, e Ch’p infine è lo scoiattolo con poteri elettro-cinetici che diventerà il super-pets della Lanterna Verde Jessica Cruz.

Wonder Woman ha avuto diversi super-pets al suo fianco, avendo fra le altre capacità a sua disposizione quella di poter comunicare con gli animali, fra questi il più pittoresco rimane però Jumpa. Si tratta di una canguro volante, introdotto nel 1942, nativo di Themyscira dove la sua specie viene usata come cavalcature dalle amazzoni.

Tecnicamente Flash non ha mai avuto ufficialmente un super-pets tuttavia, nell’estate del 1944 sulle pagine di Funny Stuff #1, comparve Merton McSnurtle creato da Martin Naydel. Si tratta del primo animale antropomorfo supereroe creato dalla DC. Merton infatti è una tartaruga a cui è stata concessa la super-velocità da due entità benigne curiose di scoprire cosa farebbe un’anima pura qualora ottenesse poteri fantastici. Merton assume quindi l’identità di Terrific Whatzit rimuovendo il suo guscio (divenendo quindi “irrisconoscibile, da cui il nome whatzit ovvero “che cos’è”) e indossando una uniforme identica a quella del Flash della Golden Age, Jay Garrick.

L’ultima apparizione di Merton McSnurtle/Terrific Whatzit nella Golden Age fu su Funny Stuff #17 (data di copertina gennaio 1947) salvo poi essere ripescato su Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew #9 (data di copertina novembre 1982) dove, fra le altre cose, si apprende che è lo zio di Fastback. Piccola curiosità: Merton è originariamente una tartaruga maschio, in DC League of Super-Pets invece sarà femmina.

Ch’p è la rivisitazione di una Lanterna Verde, non un super-pets ma una vera e propria Lanterna. Fu introdotto da Paul Kupperberg e Don Newton in Green Lantern #148 (data di copertina gennaio 1982) e non si tratta di uno scoiattolo terrestre bensì di uno degli abitanti del pianeta H’Iven e più precisamente un combattente della resistenza contro l’esercito di granchi del perfido Doctor Ub’x che stava cercando di conquistare il suo pianeta e a cui i Guardiani dell’Universo concedono l’Anello avendo dimostrato grandissimo coraggio e forza di volontà.

Rimango esclusi, almeno per il momento, due eroi della Justice League ovvero Aquaman e Cyborg. Soprattutto sul primo è interessante soffermarsi perché, nella sua lunga storia editoriale, il Re degli Oceani ha avuto diversi super-pets fra cui il leone marino Ark, la focena Porpy, i cavallucci marini Imp e Storm e il tricheco Tusky. Tuttavia il super-pets più famoso di Aquaman rimane Topo il Polpo. Creato da Ramona Fradon e apparso per la prima volta in Adventure Comics Vol. 1 #229 (data di copertina ottobre 1956), Topo aveva molte qualità: domestico, baby-sitter, abile arciere (fu addestrato addirittura da Freccia Verde) ma soprattutto aveva un ottimo gusto musicale potendo suonare più strumenti contemporaneamente.

Ritorno al Futuro

Con l’avvento della più robusta e realistica Bronze Age, la moda dei Super-Pets scemò fino a scomparire del tutto. I sidekicks animali finirono nel dimenticatoio e gli animali antropomorfi furono “bannati”. Questo almeno fino al 1982 quando Roy Thomas e Scott Shaw! diedero vita a Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew!. Si trattava di un improvviso revival degli animali antropomorfi, reintrodotti in appendice a The New Teen Titans #16 (data di copertina febbraio 1982) che riscosse un discreto riscontro di pubblico tanto da convincere DC a varare una serie regolare che durò 20 albi più una miniserie finale formato prestige.

La Zoo Crew ruotava attorno a Rodney Rabbit, un coniglio disegnatore di fumetti di Gnu York che, mangiando delle speciali carote cosmiche, si trasforma in Captain Carrot – un evidente analogo di Superman. Le avventure della Zoo Crew si svolgevano su Earth-C successivamente ribattezza Earth-26. Captain Carrot è tornato recentemente alla ribalta: è apparso in Multiversity #1 (data di copertina ottobre 2014) come membro della squadra di eroi multiversali Justice Incarnate ed è apparso nelle due miniserie Infinite Frontier e Justice League Incarnate.

Tornando invece più specificatamente alla Legion of Super-Pets, nell’evento DC del 1998 One Million veniamo catapultati nel 853° secolo dove facciamo la conoscenza di diversi gruppi di animali antropomorfi e Super-Pets fra cui la Justice Legion of Super-Zoomorphs guidata da Proty One Million e da Master Mind (il discendente di Mister Mind, nemesi di Captain Marvel/Shazam); nel one-shot One Million 80-Page Giant #1 invece incontriamo la Legion of Super-Familiars, diretta discendente della Legion of Super-Pets, e la Legion of Executive Familiars guidata da Kruypto-9, discendente di Krypto. È proprio lui a spiegare che nel 853° secolo tutti gli animali sono stati dotati di telepatia e i super-pets si sono organizzati in gruppi autonomi non più subordinati a “padroni” umani.

A proposito di DC League of Super-Pets

Warner Bros. descrive così DC League of Super-Pets:

In DC League of Super-Pets, gli inseparabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

DC League of Super-Pets è diretto da Jared Stern (sceneggiatore e consulente per i film LEGO). La sceneggiatura è dello stesso Stern e di John Whittington. Il film è prodotto da Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern. I produttori esecutivi sono John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor e Courtenay Valenti. Del team creativo di Stern fanno parte anche lo scenografo Kim Taylor (LEGO Ninjago – Il film) e i montatori David Egan (Game Night – Indovina chi muore stasera?, Come ti rovino le vacanze) e Jhoanne Reyes (Teen Titans GO!, Young Justice). Le musiche sono di Steve Jablonsky (Transformers).

Il cast di voci originali comprende Dwayne “The Rock” Johnson (Krypto), Kevin Hart (Ace the Bat-Hound), Kate McKinnon (Lulu), John Krasinski (Superman), Vanessa Bayer (PB), Natasha Lyonne (Merton McSnurtle/Terrific Whatzit), Diego Luna (Chip), Keanu Reeves (Batman), Marc Maron (Lex Luthor), Olivia Wilde (Lois Lane), Jameela Jamil (Wonder Woman), Jemaine Clement (Aquaman), John Early (The Flash), Daveed Diggs (Cyborg), Dascha Polanco (Jessica Cruz/Green Lantern).