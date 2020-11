È morto Takao Yaguchi, il papà di Sampei Ragazzo Pescatore

È morto lo scorso 20 novembre, ma la notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore, il sensei Takao Yaguchi il cui nome è legato ad uno degli anime più apprezzati di sempre nel nostro paese ovvero Sampei Il Ragazzo Pescatore (Tsurikichi Sanpei).

Takao Yaguchi aveva 81 anni e lo scorso maggio gli era stato diagnostico un tumore al pancreas. È morto a Tokyo dove era ricoverato, i funerali invece si sono tenuti in forma privata. Il Museo del Manga Yokote Masuda di Yokote, sua città natale, dedicato alle sue opere, ha organizzato un raduno per ricordare il maestro.

Sampei Il Ragazzo Pescatore è stato pubblicato originariamente sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra il 1973 e il 1983 per un totale di 65 volumi; Takao Yaguchi è poi tornato a scrivere il personaggio nel 2002 con Tsurikichi Sanpei Heiseiban serie in 12 volumi e parzialmente edita in Italia da Edizioni Star Comics che pubblicato i primi 4 volumi.

Sampei Il Ragazzo Pescatore è diventato un anime nel 1980. La serie, composta da 109 episodi, fu prodotta da Nippon Animation (Conan il Ragazzo del Futuro) per la regia dei veterani Yoshikata Nitta (Lulù l’angelo tra i fiori) ed Eiji Okabe (Attack No. 1 – Mimì e la nazionale di pallavolo, Carletto il Principe dei Mostri).

La serie è stata recentemente riproposta in home video da Anime Factory.

Sanpei Mihira è un ragazzo di circa tredici anni che ha una grande passione per la pesca. Attraversa il Giappone in lungo e in largo sempre alla ricerca di nuove sfide. In ogni episodio cerca di apprendere il maggior numero di tecniche e segreti per diventare un perfetto pescatore, grazie all’aiuto del nonno paterno Ippei Mihira, con il quale abita, e del suo misterioso maestro Gyoshin Ayukawa: quello che interessa maggiormente a Sanpei non è tanto il successo nella pesca, ma la disciplina interiore per potersi migliorare. Ogni volta Sanpei vuole insegnare il saper perdere ed il saper accettare la superiorità degli avversari. Inoltre, la serie trasmette alcuni valori come il rispetto dell’ambiente soprattutto contro le distruzioni selvagge degli industriali e dei costruttori, l’amore per la natura, la possibilità di riscatto per chi ha sbagliato e l’origine sociale o familiare della malvagità di alcune persone.