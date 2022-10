Il manga CardCaptor Sakura: Clear Card, pubblicato in Italia, insieme alla prima serie, dalla casa editrice Star Comics, sta per giungere al termine. La serie sequel lanciata nel 2016, che ha anche ispirato l’omonimo anime televisivo del 2018, si concluderà con il quattordicesimo volume, come annunciato da Amazon Japan!

A proposito di CardCaptor Sakura: Clear Card

Le CLAMP hanno lanciato Card Captor Sakura: Clear Card sulla rivista mensile di manga shoujo (se volete sapere qualcosa di più sul genere leggete questo nostro articolo) Nakayoshi con il 3 giugno.

Il manga è pubblicato in Italia dalla Star Comics:

Aprile, i ciliegi sono in piena fioritura. Sakura è ormai in prima media, ha ritrovato il suo adorato Syaoran e i due vanno a scuola insieme. Un giorno però, dopo essersi risvegliata da un sogno misterioso, scopre che alle sue carte è successo qualcosa di strano…

L’adattamento anime è stato annunciato in occasione del ventesimo anniversario. CardCaptor Sakura: Clear Card, si compone di 22 episodi, è andato in onda da gennaio a giugno 2018 ed è prodotto dalla Madhouse. Il cast e lo staff sono tornati dalla serie originale. Nel nostro Paese i diritti sono stati acquistati da Yamato Animation che ha trasmesso la serie in simulcast sul suo canale YouTube mentre chi ha l’abbonamento, può recuperare la serie su Amazon Prime Video.

CardCaptor Sakura: l’inizio dell’avventura

Il manga di CardCaptor Sakura è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Nakayoshi di Kōdansha dal giugno 1996 all’agosto 2000 mentre in Italia è stato pubblicato dalla Star Comics dall’ottobre 1999 al dicembre 2000. Ha vinto il premio Seiun Award come “manga dell’anno” nel 2001.

La relativa serie anime è stata mandata in onda tra l’aprile 1998 e il marzo 2000. Composto da due stagioni di 70 episodi, prodotto da Madhouse, l’anime è noto in Italia come Pesca la tua carta Sakura e Sakura – La partita non è finita, rispettivamente la prima e la seconda stagione, la quale ha vinto il premio Animage Anime Grand Prix nel 1999. Nell’agosto 1999 e nel luglio 2000 sono usciti anche due film d’animazione basati sulla versione animata, Card Captor Sakura – The Movie e Cardcaptor Sakura – The Movie 2: The Sealed Card. Il primo film è disponibile su Amazon Prime Video.