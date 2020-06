Editoriale Cosmo annunci i fumetti del Doctor Who

Con un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Editoriale Cosmo annuncia di aver acquisito i diritti per le pubblicazioni italiane dei fumetti del Doctor Who precedentemente in mano alla RW Lion e pubblicato sotto l’etichetta Real World. In originale i fumetti sono prodotti dalla Titan Comics.

Rispondendo alle domande dei lettori sempre nello stesso messaggio di annuncio, l’editore ha confermato che proseguirà le storie interrotte dal precedente editore.

IL DOCTOR WHO ENTRA NEL CATALOGO DI EDITORIALE COSMO

Ebbene sì, tutte le avventure dei Dottori entrano ufficialmente a far parte del nostro catalogo con un piano editoriale che verrà svelato nei prossimi mesi. Punto di partenza? Settembre 2020!

RW Lion e Real World hanno pubblicato svariati volumi e anche uno spillato con all’interno le avventure del Nono, Decimo, Undicesimo e Dodicesimo Dottore disegnate fra l’altro anche da matite italiane come Elena Casagrande e Eleonora Carlini.

Scoprite tutto sul Doctor Who in questo nostro articolo speciale.