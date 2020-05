Doctor Who: dove è possibile vederlo?

La visione in streaming legale di Doctor Who sembra quasi un’azione mitologica, volta a voler lasciare in una coltre di fitto mistero le varie trame e sottotrame di questa serie tv così tanto amata. Ad oggi non è possibile guardare in streaming, sulle più conosciute piattaforme, la serie completa di Doctor Who.

Nel corso degli ultimi anni ci sono state molte polemiche in merito alla fruizione delle stagioni della serie moderna di Doctor Who sulle maggiori piattaforme di streaming online. Dapprima disponibile su Netflix con quasi tutte le stagioni della nuova serie, ora risulta cancellato dalla piattaforma di streaming online, avendo però prima subito numerose amputazioni.

Se la serie Doctor Who è tornata da poco in chiaro sul digitale terrestre su Rai 4, non è detto che si possano poi rivedere comodamente tutti gli episodi che per un motivo o per un altro non siamo riusciti a guardare. Per questo motivo dobbiamo cercare delle vie alternative che possano renderci la fruizione delle stagioni facile e divertente.

Dalla stagione sei con Matt Smith fino alle decima stagione con Peter Capaldi, Doctor Who è disponibile su Amazon Prime Video. Se, invece, abitate sul territorio britannico, potrete usufruire del sito della BBC che ha reso disponibile agli inglesi le prime stagioni di Doctor Who. Ma, come fare a recuperare le restanti stagioni mancanti? Ovviamente una delle soluzioni sarebbe quella di acquistare dei cofanetti contenenti tutte le stagioni, almeno quelle della serie contemporanea. A cura della BBC sono state pubblicate negli anni delle ottime racconte di DVD.

Per i clienti TIM, invece, arriva un’ottima notizia. Sulla piattaforma di streaming online, TIMVISION sono disponibili tutte le stagioni della nuova serie dalla prima alla undicesima. Potremo quindi passare in rassegna i gli ultimi dottori da Eccleston fino alla Whittaker. Se non siete clienti TIM potete ugualmente fruire della piattaforma TIMVISION, sottoscrivendo l’abbonamento.

Quindi, se già è abbastanza difficile reperire, se non in formato DVD o Blu-Ray, le puntate della nuova serie del Doctor Who, è ancor più complesso riuscire a fruire dei tantissimi episodi che compongono la serie classica. A tal proposito, però, ci viene in aiuto la più importante piattaforma di condivisione video dopo YouTube, parliamo di Dailymotion. Il sito che fa capo alla società francese ha racconto diversi episodi della serie classica del Doctor Who, mettendoli insieme per una fruizione abbastanza snella. Purtroppo non sono presenti tutti gli episodi, quindi con questi video si può avere un’idea d’insieme molto, ma molto, generale di cosa sia stata la serie classica.

Un’altra modalità utile a recuperare alcuni episodi della serie classica, è quella disponibile grazie al lavoro di recupero fatto da alcune pagine Facebook dedicate al dottore che sono riuscite a rendere disponibili alcuni degli episodi di più difficile fruizione, tra cui il primissimo episodio del 1963. Se siete degli incalliti collezionisti, anche gli episodi della serie classica sono stati raccolti in una serie di cofanetti DVD, un po’ datati ma sicuramente funzionali. Questi cofanetti sono divisi per dottore e possono essere facilmente reperiti.