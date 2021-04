Edizioni Star Comics e Ubisoft insieme per la pubblicazione dei fumetti

Pochi minuti fa Edizioni Star Comics ha ufficializzato un prestigiosissimo accordo Ubisoft, realtà leader nel settore videoludico e publisher di fortunatissimi franchise come Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs e Tom Clancy’s The Division, per la pubblicazione delle serie e miniserie a fumetti originali basati proprio su questi titoli.

Edizioni Star Comics e Ubisoft, primi dettagli della collaborazione

La collaborazione fra Edizioni Star Comics e Ubisoft prenderà il via ufficialmente con la pubblicazione di un albetto distribuito gratuitamente in libreria e fumetteria che, sotto l’etichetta Astra che si occupa delle pubblicazioni occidentali dell’editore perugino, proporrà una breve storia di Assassin’s Creed: Valhalla e una serie di approfondimenti e anticipazioni.

Per quanto riguarda invece i primi titoli dovremo attendere dopo l’estate. Il debutto avrà come protagonisti i brillanti e divertentissimi Rabbids, serie tra le più apprezzate in casa Ubisoft. Subito dopo, non mancheranno grandi sorprese che riguarderanno il noto franchise Assassin’s Creed. I fumetti, prodotti originariamente per il mercato franco-belga da Éditions Glénat, saranno dei prestigiosi volumi cartonati di grande formato.

Etienne Bouvier, Publishing Content Manager EMEA di Ubisoft, ha dichiarato:

Edizioni Star Comics è il miglior partner che potessimo sperare di avere in Italia, e sono certo che saprà offrire ai lettori italiani traduzioni fedeli e di qualità dei fumetti Ubisoft, proponendo edizioni che rispecchieranno appieno le visioni degli autori.

Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics, ha aggiunto:

Ubisoft è un partner prezioso, e siamo davvero contenti che ci abbiano scelti per questa bella avventura. I loro universi così straordinari e sfaccettati meritano di trovare la giusta dimensione anche per i fumetti: è proprio questo il nostro obiettivo. Sentiamo una grande responsabilità, e non vediamo l’ora di condividere quanto stiamo facendo.

In attesa del piano editoriale delle serie Ubisoft da parte di Edizioni Star Comics