Empires of the North una nuova terra per i Coloni Imperiali

Empires of the North sarà il nuovo gioco in scatola della serie Imperial Settlers, in cui i coloni dovranno sopravvivere nell'ostile nord.

Portal Games ha aperto i preordini per il gioco in scatola Imperial Settlers Empires of the North, una delle novità che presenterà durante il prossimo Gen Con (1-4 agosto 2019).

In questa nuova avventura di Imperial Settlers i giocatori prenderanno il controllo di uno dei sei clan di coloni, ognuno di questi farà riferimento ad uno dei tre regni del nord (vichinghi, scozzesi e inuit), il cui obiettivo sarà quello di espandere il proprio dominio.

Imperial Settlers Empires of the North, ad opera di Ignacy Trzewiczek e Joanna Kijanka, sarà un gioco per 1-4 giocatori, in cui bisognerà utilizzare le carte e una attenta gestione delle risorse di gioco. I giocatori dovranno costruire nuove strutture, saper sfruttare gli eventi scatenati dal gioco e sbaragliare i propri avversari per garantire la sopravvivenza del clan in questi territori ostili dalle risorse limitate.

Il gioco sarà articolato in turni, in cui ogni giocatore potrà decidere di svolgere diverse tipologie di azioni (costruire, commerciare, esplorare, navigare, razziare, ecc…) che serviranno a guadagnare punti vittoria: il primo giocatore che raggiungerà i 25 punti vincerà la partita.

Empires of the North si rivolgerà sia a giocatori alle prime armi, che a quelli più esperti che hanno già familiarità con la serie Imperial Settlers (in italia localizzato da Pendragon Game Studio con il titolo Coloni Imperiali) e il gioco prevederà anche una modalità in solitario con quattro diversi scenari, oltre alla classica versione competitiva da due giocatori in su.

Il gioco sarà illustrato completamente da Roman Kucharski e all’interno di ogni scatola saranno presenti più di un centinaio di componenti di gioco in legno.

Empires of the North sarà messo in commercio, nella sua edizione in inglese, in anteprima durante il Gen Con 2019 e successivamente nei consueti canali di vendita a partire dalla seconda metà del mese di agosto, ad un prezzo di 59.99$.

I fan di questo titolo possono già accedere ad una prevendita speciale sul sito di Portal Games, che permetterà loro di ricevere il gioco in contemporanea con la release della fiera.