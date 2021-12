Encanto DIsney: 5 cose che (forse) non sapete

Encanto, il sessantesimo Classico Disney, è la storia di Mirabel Madrigal e la sua magica famiglia. Il film è ambientato in Colombia e, per la prima volta nella storia dell’animazione Disney, racconta una vicenda di una famiglia allargata, composta da 12 persone, che ha luogo all’interno di una grande casa incantata.

Il film ha debuttato al cinema il 24 novembre 2021 e arriverà su Disney+ il 24 dicembre, in esclusiva streaming per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi, consolidando la consuetudine di Disney di distribuire in occasione del Natale importanti prime visioni, come già accaduto con Soul l’anno scorso.

In attesa di poter rivedere il film (o vederlo per la prima volta) abbiamo pensato di celebrare l’arrivo in streaming della pellicola con una serie di curiosità e approfondimenti tematici sul film e i suoi personaggi.

In questo articolo potete leggere di seguito alcune curiosità ed easter egg su Encanto, mentre a questo link potete recuperare la nostra intervista agli autori del film.

Non si nomina… Oscar

Alcuni nomi sono più popolari di altri in base all’anno di nascita e per la Disney il 2021 pare proprio sia l’anno di Bruno, grazie alla presenza di questo nome in ben due film della sua produzione più recente. Che si tratti dello tio Bruno (di cui davvero non vorremmo parlare) o di quell’altro Bruno messo a tacere e che anima i pensieri di Luca e Alberto, sembra proprio che tutti i Bruno del mondo d’ora in avanti dovranno fare i conti con due battute davvero memorabili e nel caso di Encanto anche di una canzone.

Ma qual è la verità che si nasconde dietro la scelta del nome Bruno? A rispondere a questa domanda è stata la sceneggiatrice e co-regista Charise Castro Smith, che ha rivelato che la scelta del nome Bruno è stata una fortunata coincidenza e che inizialmente il personaggio dello zio di Mirabel avrebbe dovuto chiamarsi Oscar. Il personaggio ha poi cambiato nome in un secondo momento per esigenze creative: Lin-Manuel Miranda trovava molto difficile ideare delle rime adatte al nome Oscar.

Gli occhiali di Mirabel

Encanto è un film che porta sullo schermo alcuni elementi totalmente inediti per Disney, come ad esempio il tema del racconto famigliare e la grandezza del cast principale. Ma il numero dei personaggi e l’intreccio basato sulle dinamiche interne di una famiglia allargata non sono gli unici elementi nuovi per la Casa del Topo, anche Mirabel rappresenta una novità assoluta: la protagonista di Encanto è il primo personaggio femminile ad indossare gli occhiali.

Gli occhiali di Mirabel oltre ad abbattere una nuova barriera sulla diversità e la rappresentazione, hanno anche un significato simbolico ben preciso, esattamente come molti altri elementi allegorici presenti nel film.

Mirabel indossa degli occhiali poiché questi rappresentano la sua empatia e la sua capacità di osservare le cose da una prospettiva diversa. Il nome stesso Mirabel trova nella sua radice la parola spagnola “Mira” ovvero “guardare”.

Frozen per sempre

Frozen è senz’ombra di dubbio uno dei film Disney (se non di animazione) in assoluto più di successo, non sorprende quindi che Encanto omaggi la pellicola del 2013 con qualche citazione.

Vi è un certo parallelismo tra i personaggi di Isabela ed Elsa: entrambe le ragazze infatti si sentono in dovere di conformarsi alle aspettative legate ai loro ruoli, non potendo così essere libere di esprimersi pienamente e accettarsi fino in fondo. Ovviamente come ogni buon Classico che si rispetti questo momento arriva attraverso un numero musicale e così “Cos’altro farò?” (What else I can do?) rappresenta la “All’Alba Sorgerò” (Let It Go) di Encanto.

Parlando di Let It Go c’è una citazione piuttosto evidente nella canzone “All of You” (che è andata purtroppo perduta nel doppiaggio italiano) in cui Bruno si trova ad includere il celebre ritornello all’interno della canzone.

Le mille voci di Alan Tudyk

Da qualche tempo a questa parte il doppiaggio in lingua originale dei film Disney si avvale della presenza di attori e artisti di origini coerenti con l’ambientazione delle sue storie. In Encanto il doppiaggio originale della pellicola ha coinvolto un cast di attori e artisti di origini colombiane e latine, ad eccezione di Alan Tudyk, un attore e doppiatore statunitense di origini polacche.

Tudyk, il cui nome è noto per lo più ai fan di Firefly per il ruolo di Wash, è una presenza ricorrente nei film Disney a partire dal 2012 (Ralph Spaccatutto) e negli anni ha dato prova di una grande versatilità vocale, che gli ha permesso di doppiare una serie di personaggi diversi come ad esempio Re Candito in Raph Spaccatutto, il Duca di Weselton in Frozen, il droide K-2SO in Rogue One, il gallo Hei Hei in Oceania e Tuk Tuk in Raya. In Encanto Tudyk presta la sua voce ad un altro volatile: il tucano Pico.

Lin-Manuel Miranda X Disney

Il 2021 è stato un anno davvero importante per Lin-Manuel Miranda: il drammaturgo e compositore papà di Hamilton ha visto il debutto al cinema, oltre a Encanto, di altri 3 musical (In the Heights, Vivo e tick, tick…BOOM!) che lo hanno visto coinvolto come autore, raggiungendo così una fama e un’esposizione mondiale.

La collaborazione con Disney però non è una novità per Miranda, prima di Encanto il compositore aveva collaborato con Disney con altri progetti, sia in veste di compositore, che in quella di attore.

La sua avventura con Disney inizia nel 2014, quando entra a far parte del team creativo di Oceania, per il quale comporrà le canzoni e dove conoscerà Jared Bush (uno dei registi di Encanto). In seguito verrà scritturato da Disney per il ruolo di Jack, nel sequel di Mary Poppins, mentre nel 2020 siglerà un accordo da capogiro con Disney per la distribuzione del suo musical Hamilton.

Il sodalizio Miranda X Disney però non si esaurirà con Encanto, perché lo ritroveremo nel live action de La Sirenetta, dove collaborerà con Alan Menken alla composizione delle nuove canzoni del film.