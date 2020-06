Encanto: la prossima Principessa Disney sarà brasiliana?

Novità all’orizzonte per Disney Animation Studios. Recenti indiscrezioni riporterebbero la fase iniziale della produzione di un nuovo classico di animazione diretto da Byron Howard e Jared Bush.

La coppia di registi di Zootropolis starebbe infatti lavorando ad un nuovo film di animazione chiamato Encanto. La pellicola, il cui titolo al momento non è quello definitivo, sarà ambientata in Brasile e racconterà le avventure di una giovane ragazza e della sua magica famiglia.

Al momento le notizie circa la trama sono davvero poche, ma sappiamo che la giovane eroina sarà sprovvista di poteri magici e dovrà confrontarsi continuamente con il resto dei suoi familiari che invece sono in grado di utilizzare la magia. Il film prenderà ispirazione dalla cultura brasiliana e secondo le informazioni diffuse online la protagonista sarà una ragazza di colore diventando così la terza eroina Disney ad avere una connotazione etnica differente da quella caucasica.

Encanto coinvolgerà Clark Spencer (Ralph Spacca Internet) e Yvett Merino Flores (Oceania) nel ruolo di produttori, mentre a comporre le musiche sarà chiamato Lin-Manuel Miranda ( Hamilton, Oceania, In the Heights, Mary Poppins Returns). Per Miranda questo sarà l’ennesimo progetto che consoliderà il sodalizio con la Casa del Topo, infatti il compositore e drammaturgo ha avuto modo di prestare la sua arte su Oceania (impegno che gli è valso una nomination come Miglior Canzone Originale agli Academy del 2017), ma anche in Star Wars episodio 7 e 9, oltre al ruolo di Jack in Mary Poppins Returns. Più recentemente il papà di Hamilton ha iniziato a lavorare alle musiche del live action de La Sirenetta.

Purtroppo al momento i dettagli su Encanto sono alquanto scarsi, tuttavia consultando i piani di distribuzione di Disney Animation è possibile ipotizzare che il nuovo classico animato possa vedere l’uscita nelle sale statunitensi all’inizio delle festività natalizie del 2021 (24 novembre 2021, ovvero il fine settimana successivo al Ringraziamento).