Eventi cosplay: cosa succederà?

A distanza di quasi sei mesi dall’ultima volta nella quale è stato affrontato questo argomento, torniamo a parlare delle sorti degli eventi cosplay, o più genericamente, al mondo dei fumetti e dell’intrattenimento a tema nerd. Il 2021 è stata un’annata parecchio complicata per l’organizzazione e la gestione di questo tipo di eventi: svariate volte abbiamo assistito a pubblicazioni di date di fiere ed eventi cosplay che purtroppo non hanno visto la luce del sole, oppure costretti a vari rimandi fino all’annullamento totale delle date.

Photo by Davide Ederle

Ora, sulla base di quanto descritto nel nostro articolo di qualche tempo fa e che potete recuperare su questa pagina, possiamo finalmente tornare a parlare di una ripartenza vera e propria? Sembrerebbe di sì! Tuttavia, non abbiamo sfere di cristallo, né possiamo frugare nei quattordici milioni di futuri come potrebbe fare Doctor Strange (e se non lo avete ancora, vi consigliamo l’acquisto del Blu-Ray super scontato su Amazon), per cui possiamo solo basarci su quanto accaduto finora.

Gli eventi cosplay stanno tornando alla normalità?

Come si può dedurre dall’incipit di questo paragrafo, la domanda che sorge spontanea è se rivedremo mai una “vecchia normalità”, insomma, gli eventi cosplay come li abbiamo sempre vissuti prima della pandemia mondiale di Covid-19, ovvero senza restrizioni, mascherine e distanziamenti sociali. Difficile a dirsi, ovviamente, perché assembramenti e lunghe code formate da moltitudini di persone sono proprio alla base di questi eventi, specialmente perché sono luoghi sfruttati anche e soprattutto per incontrare gruppi di amici che, con molta probabilità, si riuniscono da svariate parti d’Italia, ma anche dall’estero.

Photo by Davide Ederle

Se mesi fa si tentava di puntare tutto sull’online e sugli eventi in live streaming, ora possiamo dire che qualcosa si è mossa dalla parte opposta e già dalla scorsa estate, ovvero da quando si sono leggermente allentate le misure di sicurezza, le varie organizzazioni di eventi cosplay e del fumetto hanno ricominciato di prepotenza a percorrere la strada degli eventi in presenza, con ospiti nazionali e internazionali, mostre-mercato, appuntamenti e presentazioni in real life, così come dovrebbe essere questo genere di eventi.

Photo by Davide Ederle

Voci di corridoio all’interno delle varie community, cosplay e non, fanno spesso riferimento al fatto che eventi come questi non avrebbero avuto molto futuro se svolti solo online e la questione è effettivamente plausibile, in quanto molte attività come cosplay contest, concerti, meet&greet e firmacopie con artisti di vario genere non avrebbero avuto lo stesso impatto, o peggio, avrebbero visto una cancellazione totale, andando a eliminare una parte fondamentale legata a questo tipo di eventi.

Fortunatamente, malgrado questo difficile periodo, si è riusciti a trovare qualche compromesso per far sì che gli eventi cosplay più importanti del panorama nerd, ma non solo quelli, si svolgessero ugualmente di presenza seppur con qualche accorgimento non indifferente. Se, ad esempio, pensiamo alle edizioni 2020 di Lucca Comics & Games e Milan Games Week e le paragoniamo a quelle svolte quest’anno, la differenza è abissale: lo scorso anno si parlava di futuro ed evoluzione di questo tipo di eventi, con la possibilità che da quel momento in poi sarebbe stata questa la sorte delle varie kermesse.

Ma la verità è che organizzatori, standisti, visitatori e tutti i partecipanti alle fiere del fumetto, del gaming e dell’intrattenimento nerd speravano tutti in un ritorno agli eventi cosplay per come sono sempre stati. Le edizioni 2021 di Lucca Comics & Games e Milan Games Week – Cartoomics infatti si sono svolte di presenza e, sebbene sia stato alquanto difficile mantenere le giuste distanze e placare gli entusiasmi dei visitatori fomentati dal ritorno di questi due eventi, possiamo dire che di presenza hanno ottenuto un risultato davvero pazzesco, soprattutto in riferimento ai numeri dei partecipanti.

Biglietti esauriti in pochissimo tempo, lunghe code per firmacopie e presentazioni e quell’atmosfera di normalità che mancava da tempo sono stati i protagonisti di questi weekend di novembre, ne abbiamo parlato anche nell’articolo dedicato all’appena passata edizione di Lucca Comics & Games, della quale siamo stati felicissimi di averne preso parte anche come media partner. Quindi, sostanzialmente, per rispondere alla domanda posta in calce al paragrafo: sì, con molta probabilità gli eventi cosplay e legati al fumetto stanno tornando alla normalità. Tuttavia, dovremo sicuramente aspettare ancora qualche tempo per riprenderci completamente dalla situazione pandemica, ma già così possiamo ritenerci soddisfatti e dissetati dalla nostra sete di grandi eventi dedicati alle nostre passioni.

Winter is coming…

Purtroppo però sta arrivando l’inverno e per la situazione epidemiologica che stiamo attraversando non è una buona notizia. L’inverno, oltre che le festività e la moltitudine di eventi al chiuso, porta anche malanni, fatto che ovviamente spaventa organizzatori e allestitori, che si stanno trovando in difficoltà con gli annunci delle date degli eventi che, normalmente, si svolgono per tutta la stagione invernale dell’anno e che, logicamente, sono più numerosi rispetto a quelli che vengono proposti per la stagione primaverile/estiva.

L’obiettivo è quello di evitare che, come lo scorso anno, vengano annunciate date e appuntamenti che, però, non possono essere portati a termine o che vengano slittate continuamente le date fino al loro completo annullamento.

Ora, partendo dal presupposto che la situazione Covid-19, secondo alcuni parametri, è in rapida evoluzione negativa a causa della stagione nella quale ci troviamo, bisognerà attendere ancora e vedere se la campagna vaccinale svolta fino ad ora ci porterà a vivere una stagione ricca di eventi e incontri, mantenendo ancora qualche restrizione, oppure saremo ancora costretti a vedere i nostri eventi preferiti annullarsi uno a uno. Fatto sta che le principali associazioni di fiere del fumetto ed eventi cosplay si stanno già muovendo trasversalmente, annunciando date anche a lungo termine.

I prossimi eventi cosplay italiani

Sempre a proposito di eventi cosplay e annunci di date, vi segnaliamo qualche evento che si svolgerà nei prossimi mesi e al quale, con molta probabilità, parteciperemo anche noi della redazione di Cultura POP.

Forlive Comics and Games – 10° edizione, 4/5 dicembre 2021, all’interno della Fiera di Forlì;

Torino Xmas Comics – VII edizione, 11/12 dicembre 2021, Lingotto Fiere di Torino;

Festival del Fumetto winter edition – 29/30 gennaio 2022, Parco Esposizioni Novegro, Milano;

Romics – dal 7 al 10 aprile 2022, XXVIII edizione, Nuova Fiera di Roma;

Riminicomix – XXV edizione, dal 21 al 24 luglio 2022, Piazza F. Fellini, Rimini;

Festa dell’Unicorno – XVI edizione, dal 29 al 31 luglio, Vinci, Firenze.

Ovviamente questi sono solo alcuni degli appuntamenti confermati fino ad ora, ma siamo sicuri che a breve verranno annunciati tantissimi altri eventi alla quale partecipare se siete appassionati di cosplay, fumetti, videogiochi e tanto altro dal mondo nerd.

Conclusioni

In conclusione, cari lettori di Cultura POP, possiamo dire che l’unica speranza per ora è quella di rimanere in mood positivo e sperare che la situazione per quanto riguarda gli eventi cosplay in Italia e, più genericamente, nel mondo si riprenda nella più completa totalità e torni a splendere come accadeva fino a quasi due anni fa.

Intanto vi invitiamo a seguire anche le nostre live del format Cosplay Life ogni martedì dalle 17.30 per non perdervi succosi aggiornamenti in ambito cosplay.