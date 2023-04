La casa editrice Star Comics torna in grande stile al Napoli Comicon 2023, offrendo numerosissime eventi per i fan del fumetto. Tra le tante iniziative, la presenza dell’autrice giapponese Miki Yoshikawa, ma anche la celebrazione della conclusione della serie Demon Slayer.

Lo stand Star Comics a Napoli Comicon 2023

Presso lo stand Star Comics, i lettori potranno scattare foto con la poltrona dei re di Ranking of Kings e ricevere in regalo un poster esclusivo della serie. Sarà inoltre possibile tentare la fortuna alla slot machine dedicata ad A Couple of Cuckoos (opera presentata dall’autrice Miki Yoshikawa), con in palio numerose card, manga, shikishi e t-shirt esclusive.

Inoltre, tra gli eventi che vedranno coinvolta l’autrice dell’opera, prenderà vita un imperdibile scambio di guardaroba con Mirka Andolfo, un evento nel quale le due autrici disegneranno i loro personaggi con i vestiti dell’altra. La serie Mashle godrà invece di una pesca con in premio un’illustration card e t-shirt esclusive.

La celebrazione di Demon Slayer e e Shaman King

La serie manga Demon Slayer, giunta alla sua conclusione con il volume numero 23, sarà celebrata con un intero stand dedicato alla serie. Qui i fan potranno trovare tutti i volumi della serie e scattare foto con i personaggi a grandezza naturale. Inoltre, in omaggio, sarà distribuito un ventaglio dedicato alla serie.

Infine, tra gli eventi Star Comics presenti al Napoli Comicon 2023, il maestro Hiroyuki Takei, creatore di Shaman King, ha realizzato esclusive illustrazioni raffiguranti i personaggi della serie che saranno protagonisti dal 28 aprile con una una parete celebrativa dedicata. Qui i lettori potranno lasciare un loro messaggio per l’autore.

Il calendario completo degli eventi in programma