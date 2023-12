Quali sono i vantaggi di una connettività LAN 2,5Gb? QTS 5.1, ora disponibile, incrementa le prestazioni con un protocollo multicanale

La rete Gigabit si sta ancora diffondendo e raggiunge solo una parte della popolazione, ma in alcune zone sta già prendendo piede la connettività 2,5Gb, che sta crescendo velocemente nelle reti domestiche ed è già considerabile come norma in molte reti aziendali. Rispetto alla “classica” LAN Gigabit, la connettività LAN 2,5Gb offre diversi vantaggi che la rendono un’opzione altamente desiderabile se si vuole una maggior efficienza e velocità di trasferimento dei dati.

La LAN 2,5Gb infatti è fino a 2,5 volte più veloce rispetto alla Gigabit, un vantaggio che si traduce banalmente in operazioni più rapide, meno tempi morti e una maggior produttività. È poi un ottimo compromesso tra velocità e costo, assicurando performance più che adeguate in molti scenari, tra cui anche quello domestico. Infine, è altamente compatibile con le infrastrutture esistenti, quindi può essere facilmente integrata senza dover fare modifiche significative, un bel vantaggio se si vuole potenziare la propria rete di casa, magari ora che si è raggiunti dalla fibra FTTH 2,5Gb.

Il mercato offre diversi prodotti che permettono di passare facilmente alla connettività LAN 2,5Gb, ma oggi vogliamo concentrarci su un paio di prodotti targati QNAP, caratterizzato da buone funzionalità e un prezzo contenuto, facilmente integrabili e che, perché no, possono rappresentare anche un bel regalo di Natale.

Il primo prodotto, forse il più interessante dei due, è il NAS TS-262-4G, soluzione con due baie (che supportano dischi 3,5" e 2,5") e ovviamente LAN 2,5Gb. Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4505 dual core e 4GB di RAM DDR4, il NAS offre anche due slot M.2 per SSD PCIe 3.0 ed è dotato di porta HDMI 2.0 con supporto al 4K 60Hz, che consente di usarlo come centro multimediale grazie anche alle capacità di riproduzione e transcodifica in tempo reale di video 4K.

Oltre che come media center, il QNAP TS-262-4G può anche essere usato come sistema di backup, sia in casa che in una piccola azienda, grazie alle molte soluzioni software offerte da QNAP, che permettono di tenere al sicuro tutti i propri dati.

Un altro vantaggio molto interessante del NAS TS-262-4G è il supporto a Qsync, una funzionalità che permette di condividere i file in maniera sicura. Il suo utilizzo è semplicissimo: basta installare l'app Qsync Central e il NAS diventa un cloud privato per sincronizzare e condividere file in tempo reale. In parole semplici, grazie a Qsync potete creare il vostro "Dropbox casalingo": il NAS archivia i file in modo centralizzato e li distribuisce sui dispositivi, che possono accedervi tramite l'utility Qsync Client (se si tratta di PC e Mac) o l'app Qfile Pro (se si tratta di smartphone), che si occupano anche di sincronizzare e mantenere aggiornati tutti gli elementi condivisi.

Ovviamente, un'azienda come Qnap non poteva tralasciare la sicurezza. Qsync pone la giusta attenzione anche su questo aspetto, offrendo la possibilità di creare una password per proteggere le impostazioni centralizzate e anche un'opzione di cancellazione remota, utile nel caso in cui venga smarrito un dispositivo autorizzato e si voglia evitare che i malintenzionati accedano ai propri file condivisi.

Il secondo prodotto su cui vogliamo porre la nostra attenzione è lo switch QSW-2104-2T, che supporta lo standard 2,5GbE su tutte le sei porte a disposizione. È compatto e silenzioso dato il raffreddamento totalmente passivo, con un consumo energetico ridotto e ideale per piccole imprese (o sistemi casalinghi avanzati) che vogliono collegare computer, NAS, stampanti o telecamere di sicurezza. Due delle sei porte sono 10G, una caratteristica che rende lo switch "future-proof": quando aggiornerete la vostra infrastruttura con dei device dotati di connettività 10G non dovrete cambiare anche lo switch di rete, vi basterà sfruttare le connessioni LAN 1 e LAN 2 del QSW-2104-2T per trasferire dati alla massima velocità.

Tra le funzionalità di punta dello switch segnaliamo il supporto al Quality of Service (QoS), che permette di assegnare priorità di traffico in base alle esigenze, allo standard NBASE-T per il collegamento mediante cablaggio Cat 5e o Cat 6a e il rilevamento e il blocco dei loop (che si creano se per errore collegate tra loro due porte dello switch), per un’operatività continua. Lo switch è ovviamente retrocompatibile con gli standard 1G e 100M e totalmente plug and play, quindi non richiede alcuna procedura di configurazione per essere usato: basta collegarlo e il gioco è fatto.

In sintesi, la connettività 2,5Gb offre molti vantaggi che la rendono un’opzione valida tanto per le aziende quanto per i privati che vogliono maggiore efficienza e velocità nel trasferimento dei dati; le soluzioni di QNAP sono facili da usare e possono essere inserite anche in reti pre-esistenti senza problemi, grazie alla loro grande flessibilità e compatibilità.

QNAP, sempre attenta alle esigenze dei suoi utenti, dopo diverse settimane di test ha finalmente lanciato la nuova versione finale del suo sistema operativo, QTS 5.1, che fornisce prestazioni avanzate e una gestione sicura dei dati, introducendo diverse novità piuttosto interessanti.

Una delle principali è il supporto per il multicanale SMB, una funzione che consente di aggregare diverse connessioni di rete per massimizzare la banda disponibile, migliorando così le prestazioni, in particolare per il trasferimento di file di grandi dimensioni. La funzione di failover automatico assicura la continuità dell'I/O in caso di malfunzionamento di una connessione, con un recupero automatico alla piena banda una volta risolto il problema. Inoltre, la configurazione del multicanale SMB è automatica e non richiede impostazioni complesse.

In termini di sicurezza, QTS 5.1.0 supporta AES-128-GMAC per l’accelerazione della firma SMB, assicurando un equilibrio ottimale tra sicurezza e prestazioni, mentre l'autenticazione a due fattori (2FA) offre un ulteriore strato di protezione contro l'accesso non autorizzato al NAS. Per facilitare l'uso, l'applicazione QNAP Authenticator permette di configurare e gestire la verifica in 2 passaggi in modo sicuro e conveniente. Per quanto riguarda la gestione, QTS 5.1.0 introduce l'amministrazione delegata: gli utenti del gruppo amministratori possono ora delegare 8 tipi di ruoli ad altri utenti, rendendo più semplice la gestione dei carichi di lavoro e migliorando l'efficienza.

QTS 5.1.0 offre anche un'interfaccia utente ottimizzata per la gestione dello storage e dei dischi, con informazioni dettagliate e immediate sulla salute e l'integrità dei dischi. Grazie all'integrazione con un motore di previsioni basato sull'intelligenza artificiale di ULINK, sarà possibile prevedere un possibile guasto dei dischi e programmare la sostituzione in anticipo. In caso di potenziali guasti del disco, QTS 5.1.0 sposta automaticamente i dati sul disco spare, evitando il rischio di perdita di dati e migliorando l'affidabilità del sistema. Questo è reso possibile grazie a vari strumenti di verifica dell'integrità dell'HDD/SSD inclusi in QTS 5.1.0, come S.M.A.R.T., Western Digital Device Analytics (WDDA), IronWolf Health Management (IHM), DA Drive Analyzer e la stima della vita rimanente degli SSD.

Infine, QTS 5.1.0 introduce una nuova funzionalità di gestione con la piattaforma AMIZ Cloud Orchestrator, che consente agli amministratori di gestire facilmente i dispositivi in diverse sedi da un unico posto, che è particolarmente utile per le organizzazioni con molteplici filiali. In particolare, è possibile visualizzare lo stato e le risorse del sistema, aggiornare il firmware, nonché gestire gli avvisi e le applicazioni. Inoltre, la funzione "File Recenti" in File Station, permette di ritrovare facilmente i file recentemente caricati, aperti o eliminati.

In definitiva, vi consigliamo di procedere il prima possibile ad aggiornare il vostro sistema a QTS 5.1.0, così da provare con mano le sue innovazioni e miglioramenti. Per maggiori informazioni, e procedere all'update, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.