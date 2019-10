Examen: il primo supereroe italiano torna a Lucca Comics & Games 2019

Examen, primo supereroe made in Italy, sarà ripubblicato in una nuova edizione disponibile durante la prossima Lucca Comics & Games.

In occasione della prossima edizione di Lucca Comics & Games, Examen, supereroe interamente made in Italy, farà il suo ritorno a distanza di 25 anni dalla sua prima pubblicazione, avvenuta proprio in quel di Lucca nel 1994.

Examen, di Daniele Brolli (Comic Art, L’Eternauta e Cyborg) e Davide Fabbri (Star Wars, Hellblazer), Carmine Di Giandomenico (Spider-Man, Iron Man, Flash, Dylan Dog) e con alcuni cameo di Giuseppe Palumbo (Diabolik) sarà pubblicato in un albo da 96 pagine disponibile a partire dal 30 ottobre 2019.

Il fumetto nasceva come risposta nostrana all’ondata dei comics, che all’inizio deli anni ’90 avevano invaso edicole e fumetterie italianae, e narrava le vicende del personaggio a cui la serie era intitolata. Examen era infatti un giustiziere dai modi poco ortodossi (per certi versi ispirato all’Uomo Ragno), che operava nella megalopoli di Nova Roma, versione futuristica della capitale italiana.

Examen, edito dall’indipendente Phoenix Enterprise (fondata da Brolli), faceva parte di un progetto ad ampio respiro, molto ambizioso per l’epoca in cui venne prodotto. Si trattava infatti del tentativo di creare un universo narrativo condiviso, che attraverso le varie testate della serie Italia XXII Secolo portasse avanti una narrazione coesa e coerente, come in una sorta di MCU ante litteram.

La nuova edizione di Examen presenterà nuovi testi revisionati, mentre le tavole originali sono state scansionate e pulite per dare vita ad un edizone “rimasterizzata”, completamente a colori e con un nuovo lettering. Il volume presenterà anche una sovracoperta double face, con le illustrazioni di Fabbri e Di Giandomenico.

Per Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Edizioni Star Comics, la nuova edizione di Examen, è un progetto a cui l’editore ha lavorato con passione e orgoglio, poiché la rielaborazione delle tavole originali ha richiesto moltissimo impegno. Examen rappresenta per Star Comics un prodotto importante meritevole di raggiungere sia i nuovi lettori, che così avranno la possibilità di scoprire un fumetto italiano di grande qualità, sia chi ha avuto la possibilità di leggere l’edizione originale, ma che con questa edizione tornerà a nuova vita.