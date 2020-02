Falcon and Winter Soldier, WandaVision e Loki si mostrano nel trailer del Super Bowl

Durante il Super Bowl è stato mostrato un teaser trailer dedicato alle attesissime serie tv Disney+ Original ambientate nel MCU: Falcon and Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Gli appassionati di cinema e serie tv ogni anno attendono con trepidazione l’evento sportivo NFL per via dei trailer e dei divertenti spot che vengono trasmessi durante le pause pubblicitarie e che sono diventati così parte integrante di questo spettacolare evento che unisce il football americano alla celebrazione delle icone pop più amate.

C’era grande attesa nei confronti di Disney+ e di un possibile trailer legato ad una delle tre serie tv spin-off dell’MCU e nei giorni scorsi si era vociferato di un probabile trailer dedicato a WandaVision, la visionaria serie su Wanda e Visione, ambientata in un’idilliaca versione degli anni ‘50 in stile “Aamericana”.

Il trailer che è atterrato durante la programmazione del Super Bowl 2020 ha colto così di sorpresa gli appassionati, che si sono visti recapitare un filmato di anticipazioni sulle tre attesissime serie tv.

Il video che potete vedere in questa news, pubblicato sul canale youtube di IGN, ha una durata di mezzo minuto esatto ed è composto da un rapido montaggio di alcuni dettagli tratti da Falcon and Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Il teaser è sottolineato da una musica adrenalinica e travolge lo spettatore con immagini in rapida successione, che alternano le atmosfere di azione di Falcon and Winter Soldier a quelle più caratteristiche di WandaVision. Se nella prima serie il focus è dedicato a dettagli legati al background militare dei due protagonisti, la seconda serie mostra il suo lato più particolare e metatelevisivo. WandaVision gioca così con il tema delle sitcom familiari attraverso le decadi, dove la mente di Wanda con ogni probabilità ha eretto una sorta di prigione dorata per fare fronte alla perdita dell’amato. Un dettaglio che farà sussultare gli appassionati dei comics è senza dubbio la comparsa nel trailer dell’iconico outfit, completo di copricapo, di Scarlet Witch.

A chiudere il teaser troviamo Loki, che emerge dalle ombre, ripreso in piano americano, per una manciata di secondi annunciando “I’m gonna burn this place to the ground” (raderò al suolo questo posto). In questa particolare ripresa, Loki indossa quella che a tutti gli effetti potrebbe essere una divisa da carcerato, le cattive intenzioni del Dio dell’Inganno potrebbero quindi riguardare la struttura che lo tiene prigioniero.