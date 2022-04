Sono iniziati oggi i lavori sul decimo capitolo di Fast & Furious, l’adrenalinico franchise che sembrerebbe non fermarsi mai. A darne l’annuncio è stato Vin Diesel sui social, condividendo anche il logo ufficiale: a quanto pare il film si chiamerà semplicemente Fast X.

Tra le grandi new entry della saga vanno segnalate Jason Momoa, pronto a vestire i panni del villain, e Brie Larson, al momento in un ruolo non ancora specificato. Considerati gli eventi visti in Fast & Furious 9 e la presenza di un fratello a lungo perduto, interpretato da John Cena, non è da escludere che la Larson possa rivelarsi un altro componente della famiglia Toretto.

Quello interpretato da Momoa sarà un personaggio appariscente, elegante e ricercato. Senza dubbio un ruolo ben diverso da quello interpretato in Aquaman o negli ultimi film a cui ha preso parte. L’annuncio del decimo capitolo è stato ricondiviso anche sulle pagine social della saga: “Allacciate le cinture. Fast X è entrato in produzione”.

Fasten your seat belts. FAST X is now in production. pic.twitter.com/08K6Eai3c1

— The Fast Saga (@TheFastSaga) April 20, 2022