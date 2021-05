Felice giornata dell’asciugamano!

Come ogni anno, il 25 maggio si festeggia il giorno internazionale dell’asciugamano, e Tom’s Hardware è lieta di unirsi ai festeggiamenti che si terranno in tutto il globo, e naturalmente anche nel resto dell’Universo. In redazione sono arrivate le adesioni di Pensiero Profondo, da Magrathea e dei Vogon tutti, che hanno avuto la gentilezza di mandarci una raccolta di poesie scritte per l’occasione. Purtroppo la persona che ha ricevuto il pacco ha provato a leggerne una e … beh, diciamo che lo ricorderemo con affetto. Aveva davvero un Cuore D’Oro.

Alcuni di voi a questo punto staranno pensando che c’è qualcosa sotto, che qualcuno stia cercando di manipolarvi, che ci sia qualche strana manovra nascosta da una cortina di fumo colorato. Tranquilli, è comunissima paranoia, ce l’hanno tutti nell’universo.

Tutti gli altri sapranno senz’altro che stiamo parlando dell’International Towel Day, ricorrenza che si festeggia dal 2001 in memoria di Douglas Adams, autore di fantascienza amato da tutti noi per il suo Guida Galattica per Autostoppisti, primo libro di una serie memorabile. Adams ha tanti fan anche in Italia, alcuni dei quali si “ritrovano” nel gruppo Facebook Italian Towelday.

Ancora confusi? Niente Panico. Potete cominciare a capirci qualcosa partendo da questo articolo che ho avuto l’onore di firmare un paio di anni fa, dopodiché è molto probabile che vorrete vedere il film del 2005 tratto dal primo libro. Uno tra i film di fantascienza che un appassionato (e non) dovrebbe assolutamente conoscere, e che a ragion veduta è finito in molte delle nostre guide – la più recente è quella dedicata all’Intelligenza Artificiale al cinema.

Poi potrebbe anche venirvi la folle idea di leggere i romanzi, o persino rileggerli. Non fatelo. No, sul serio, non comprate questi libri. Si rischia di cadere in un vortice di citazioni che gli altri non capiranno, comincerete a dire “42” ogni volta che ne avrete l’occasione, chiederete al divano di leggervi qualcosa, vi farete strane idee sulla propulsione. Insomma, questi romanzi vi cambieranno per sempre.

Se non temete tutto questo, allora non esitate. Abbracciate quest’opera meravigliosa, dimostrate al mondo la vostra passione: andatevene in giro con un asciugamano. Perché? Perché un asciugamano è l’oggetto più importante che un autostoppista può portarsi dietro nel viaggiare attraverso la Galassia. Lo dice la Guida Galattica per autostoppisti, che è una cosa tipo il libro più importante della Galassia. E chi siamo noi per controbattere?

Ancora faticate a capire il senso di questo articolo? Provate con un Pesce Babele.