Fena: Pirate Princess – la nuova serie Adult Swim & Crunchyroll

Nella nottata italiana conclusiva della prima edizione della Adult Swim Con, Toonami ha annunciato una nuova collaborazione con Crunchyroll per la realizzazione di una nuova serie anime originale intitolata Fena: Pirate Princess.

La serie debutterà nel 2021 su Toonami e sulla piattaforma streaming di Crunchyroll e sarà realizzata da Production I.G con la regia di Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, Kill Bill)

Fena: Pirate Princess sarà una serie di 12 episodi che narrerà le vicende di una giovane orfanta, Fena Houtman. Fena è cresciuta su un’isola dove non c’è speranza di diventare altro se non diventare servi che i soldati dell’Impero Britannico utilizzano nei loro possedimenti. Ma Fena è molto di più che un’orfana priva di risorse. Quando il suo misterioso passato verrà a galla, Fena spezzerà le catene dei suoi oppressori! Il suo obbiettivo? Crearsi una nuova identità, senza vincoli, trovare un posto dove sentirsi finalmente accettata e cercare finalmente di risolvere i misteri dietro la parola “Eden”. È la storia di una avventura di una vita che compirà insieme alla sua banda di rinnegati e improbabili alleati per cercare di rispondere a queste domande!

Eccovi il trailer di annuncio:

In attesa di Fena: Pirate Princess, ricordiamo le ultime aggiunte al palinseto Crunchyroll fra cui EX-ARM, TONIKAWA: Over the Moon for You eSo I’m a Spider, So What?.

EX-ARM

Uscita: da annunciare

Trama:

Nell’anno 2014, uno studente chiamato Akira Natsume, che odia le macchine, decide di migliorare la sua vita e inizia questo percorso di cambiamento… ma viene investito da un camion. Si passa all’anno 2030. La poliziotta Minami Uezono e la sua collega androide Alma si infiltrano nel luogo della compravendita di un’arma chiamata “EX-ARM” che ha luogo nel porto di Tokyo. Sono dunque attaccate da un nemico armato del dispositivo “EX-ARM” No.08. In questa situazione di pericolo, temendo per la propria vita, azionano l’arma “EX-ARM” No.00 appena rubata al nemico e…

So I’m a Spider, So What?

Uscita: gennaio 2021

Trama:

Io, la protagonista, ero una liceale ma mi sono reincarnata improvvisamente in un mostruoso ragno di un mondo fantasy. Non solo, sono comparsa in un dungeon pieno di mostri pericolosi. Armata delle mie conoscenze da umana e del mio spiazzante ottimismo, devo usare la mia tela di ragno e le trappole per sconfiggere mostri più forti di me e restare viva… inizia così questa storia di sopravvivenza in un labirinto, di una ragazza molto tenace che vive nel corpo di un mostro tra i meno pericolosi!

Per tutti i dettagli cliccate QUI.