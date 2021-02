Figurama Collectors annuncia il suo primo evento esclusivo ad Akihabara

Collezionisti, appassionati di statue e figures o semplicemente curiosi, vi annunciamo che l’azienda Figurama Collectors, da qualche anno sul mercato grazie alle sue produzioni originali tratte dagli anime più famosi, ha da poco annunciato un evento esclusivo che si terrà i prossimi giorni (20 e 21 Febbraio) per la prima volta dal vivo, dopo tanto tempo a causa della pandemia, interamente riguardante le sue produzioni.

La prima edizione del FIGURAMA FESTIVAL EVENT IN AKIHABARA organizzato da Figurama Collectors avrà lo scopo di mostrare ai numerosi fan e appassionati le nuove licenze acquisite dall’azienda, le nuove statue che saranno in produzione, giveaway e tante altre sorprese. Non vi trovate in Giappone e volete seguire comunque l’evento? Nessun problema! Ci pensiamo noi con una copertura dedicata all’evento nel quale seguiremo in diretta i vari annunci della casa produttrice grazie alla fruizione dell’evento anche in digitale.

Figurama Collectors è una azienda che produce statue tratte dal mondo dell’animazione e dei manga, il punto di forza di questa giovane casa produttrice è quello di proporre delle statue con una grandissima dinamicità ed un contorno di oggetti e scene tali da formare un vero e proprio diorama ed è proprio da qui che nasce il nome dell’azienda dall’unione delle parole Figure e Diorama.

Tra le sue statue più recenti Figurama Collectors ha proposto quelle di Vash The Stampede da Trigun, Kaneki vs Jason tratta da Tokio Ghoul, Netero vs Meruem da Hunter x Hunter, Devilman vs Amon da Devilman. Insomma un successo strepitoso costellato di annunci dai maggiori licensor e serie cult. Quali saranno le nuove licenze che si uniranno alle recenti di Bleach, Seven Deadly Sins e Attack on Titan? Non vi resta che scoprirlo i prossimi giorni insieme a noi sul canale Twitch di Cultura Pop e sulle pagine del sito con la nostra copertura dedicata all’evento.