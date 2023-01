Spazio, ultima frontiera. Per un’ultima volta, Jean-Luc Picard si appresta a sedersi nuovamente sulla poltrona del capitano per quello che ci viene presentato come il suo viaggio finale, affiancato da quella famiglia che dai tempi della Next Generation lo ha accompagnato fedelmente. Con Picard 3 si conclude quindi non solo la serie che ha visto l’anziano capitano francese interpretato da Patrick Stewart vivere un’ultima avventura, ma ragionevolmente assisteremo anche a una chiusura del cerchio per l’equipaggio della U.S.S. Enterprise-D. Una fine che promette di essere particolarmente intensa, considerato che il final trailer di Picard 3 non manca di valorizzare l’aspetto drammatico, facendo comparire anche volti noti ai fan della saga.

Il final trailer di Picard 3, che arriverà su Prime Video il prossimo 17 febbraio, non si limita riportare assieme la famiglia creatasi con Incontro a Farpoint, primo episodio di Star Trek: The Next Generation, ma evidenzia come la nuova villain, il capitano Vadic (Amanda Plummer), sembra decisa ad accanirsi prima su Picard e infine a colpire dritta al cuora la Federazione. Pur rimanendo con la curiosità di scoprire come questa vendetta si abbatterà su Picard, è evidente che l’ultima stagione di Picard punti a regalare ai trekkie un’ultima, intensa emozione al fianco dei protagonisti della Next Generation.

Il final trailer di Picard 3: tutte le citazioni di Star Trek nell’ultimo viaggio della Next Generation

Come da tradizione, anche quest’ultimo viaggio della next generation non mancherò di strizzare l’occhio ai fan di lunga data, inserendo nella narrazione una serie di richiami e easter egg che immancabilmente ricorderanno momenti saliente del passato dei personaggi oppure omaggerà elementi tipici del mito di Star Trek. Un’identità narrativa che appare evidente già nel final trailer di Picard 3, dove possiamo trovare dei dettagli che non solo ci forniscono alcune indicazioni su cosa attenderci dalla futura serie di Prime Video, ma sono chiari riferimenti al passato di Star Trek

Per arrivare coraggiosamente…

Le prime note del trailer non lasciano dubbi: siamo davvero a bordo di una nave della Flotta Stellare. Il tema di Star Trek è inconfondibile, e risuona sicuro mentre Picard, Riker e Sette di Nove arrivano sul ponte della U.S.S. Titan-A. Introdotto per la prima volta in Star Trek: The Motion Picture, questo tema è stato poi rielaborato per essere la sigla di Star Trek: The Next Generation, divenendo poi la base per ogni tema dei film al cinema della Next Generation.

Ufficiale sul ponte

In una scena del finale trailer di Picard 3, quando Jean-Luc e il capitano Riker (Jonathan Frakes) sono accolti da Sette di Nove (Jeri Ryan) a bordo della U.S.S. Titan-A, un ufficiale utilizza uno strano dispositivo. Si tratta della versione futuristica del fischietto del nostromo, un retaggio della tradizione della marina che viene preservato anche dalla Flotta Stellare. Non è la prima volta che assistiamo a questa scena, che ha un precedente in uno dei più amati capitoli della saga, Star Trek II: L’Ira di Khan.

Ci sarà sempre un’Enterprise

Difficile immaginare una serie di Star Trek senza che faccia una comparsa un’Enterprise, vero e proprio simbolo della saga. Non stupisce quindi che nel final trailer di Picard 3 faccia la sua apparizione la NCC 1701-F, la nuova Enterprise, che nuovamente sembra esser la nave ammiraglia della Flotta Stellare. Mentre Word sottintende con voce minacciosa che un nuovo pericolo si nasconde tra le stelle, vediamo la Enterprise-F porsi a capo di una piccola flotta. Curioso notare come poco prima, durante un incontro con il capitano Shaw, a Picard e Riker venga ricordato come il loro passato turbolento abbia condotto alla distruzione di astronavi, intenzionalmente o non intenzionalmente.

Un battuta che potrebbe riferirsi alla distruzione della U.S.S. Enterprise-D, vista in Star Trek: Generazioni, quando per fermare il folle Soran, l’ammiraglia della Flotta venne distrutta, con la celebre scena della separazione della sezione a disco e il suo rovinoso atterraggio su Veridiano III. Non meno spettacolare è stata la mossa con cui Picard decise di forzare la mano al suo clone Shinzon in Star Trek: Nemesis, utilizzando la Enterprise-E come un ariete con cui speronare la nave nemica, la Scimitar.

Vecchi nemici

Al netto della presenza della misteriosa Vadic, non mancheranno anche nemesi storiche del capitano Picard e del suo equipaggio. Il ritorno di Brent Spiner non avverrà nei panni di Data, morto in Nemesis, bensì in quelli del fratello malvagio Lore, che in diverse occasioni si è dimostrato un avversario temibile per l’equipaggio dell’Enterprise-D.

Curioso il ritorno di un villain che ha avuto vita breve all’interno di The Next Generation, ovvero il professor James Moriarty, interpretato nuovamente da Daniel Davis. Comparso in Elementare, Data, questa versione olografica della nemesi di Sherlock Holmes scopriva fortuitamente che la sua vita era una finzione, prendendo coscienza di sé ed elaborando un piano che gli consentisse di prendere il controllo dell’Enterprise. Sconfitto dall’equipaggio di Picard, questa coscienza digitale deve esser rimasta in sospeso a lungo, tornando ora a rivendicare la propria vendetta.

Il Museo della Flotta

In diverse serie di Star Trek vengono spesso citati musei celebri, e dopo che alcuni rumor avevano previsto la presenza di un Museo della Flotta Stellare in Picard 3, pare che la stazione presentata nel trailer potrebbe esser proprio questo museo. La struttura della basi stellari in Star Trek è rimasta sostanzialmente la stessa dai tempi di Star Trek: Alla ricerca di Spock, ma quella mostrata in questa scena sembra aver posizionati nella parte esterne degli anelli che potrebbero ospitare vecchi modelli di astronavi, comprese le precedenti versioni dell’Enterprise, una delle quali sembra esser riconoscibile di profilo.

Attivare>

Ogni capitano di Star Trek ha una propria frase con cui indicare al timoniere di attivare la curvatura, e sin dai primi tempi di The Next Generation per Picard questo comando è stato Attivare, o Engage in inglese. Un vezzo che in passato è stato trattato come una sorta di legacy per gli uomini al comando, come visto in Star Trek: Primo Contatto, ma che è stato anche utilizzato come modo per dare al capitano francese un comando che, all’occorrenza, potesse prestarsi anche a giochi di parole, considerata come il temine in inglese sia utilizzato in diverse situazioni.