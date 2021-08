Fire Force: la data d’uscita su Italia 2

L’anime di Fire Force, l’adattamento dell’omonimo manga (nome giapponese: En’en no shōbōtai) scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, famoso per la sua serie precedente Soul Eater, e giunto in Italia grazie alla casa editrice Planet Manga, sbarca finalmente su Italia 2!

Fire Force: l’anime su Italia 2

Lo sapevamo già da qualche tempo che Fire Force sarebbe sbarcato su Italia 2. Dopo infatti essere stato acquistato da Yamato Animation che ha trasmesso la serie in simulcasting con sottotitoli in italiano sul proprio canale YouTube, per poi pubblicarne la versione doppiata in italiano, come parte dei festeggiamenti del il suo 30° anniversario, ora abbiamo finalmente la data d’uscita dell’anime in televisione.

Fire Force verrà trasmesso quindi, per la prima volta in assoluto, su Mediaset Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, ogni mercoledì a partire dall’8 settembre in prima serata, ovvero dalle ore 21.10 con 5 episodi consecutivi. Gli episodi saranno poi replicati il giorno dopo, alle ore 23.10 circa.

Non si sa ancora se l’anime otterrà una sigla italiana o verranno utilizzate le opening giapponesi.

Fire Force: anime e manga

La serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) è andata in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi.

Il cast italiano vede Shinra Kusakabe doppiato da Andrea Oldani, Akitaru Obi ha la voce di Patrizio Prata mentre Takehisa Hinawa è doppiato da Diego Baldoin. Giulia Maniglio è Iris, Elisa Giorgio doppia Maki Oze, Ezio Vivolo è Arthur Boyle, Giada Bonanomi doppia Tamaki Kotatsu e Princess Hibana ha la voce di Beatrice Caggiula.

Questa la sinossi:

Tokyo va a fuoco, e in tutta la città i cittadini sono vittima di combustione spontanea. La Fire Force, brigata speciale responsabile di placare le fiamme, conta una nuova recluta nelle sue fila, il giovane Shinra. All’interno della 8a Brigata, il ragazzo farà buon uso dei suoi poteri speciali per impedire alla città di essere ridotta in cenere. Ma un segreto scottante e un passato ardente potrebbero dare fuoco alle polveri!

Per quanto riguarda il manga di Fire Force è scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo e serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal settembre 2015 mentre in Italia è edito dalla Planet Manga, la quale, il 16 gennaio 2020, ha dato alle stampe Fire Force – Discovery Edition 1, con una nuova copertina rappresentate Shinra. Potete recuperarlo su Amazon.