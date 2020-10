Flash e Zagor si incontreranno a dicembre

Con la pubblicazione del catalogo Previews 60, che riporta le uscite BAO Publishing e Sergio Bonelli Editore prevista in edicola e fumetteria per dicembre 2020, apprendiamo che proprio a dicembre arriva il secondo capitolo dei crossover fra i personaggi DC e quelli Sergio Bonelli Editore. Dopo l’incontro fra Batman e Dylan Dog, questa volta a incrociare le strade saranno Flash e Zagor.

Eccovi i dettagli dell’albo:

Flash/Zagor Numero 0 – La Scure e il Fulmine

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Davide Gianfelice

32 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato € 3,50

Questa la sinossi:

Dopo Batman e Dylan Dog, arriva un nuovo frutto della partnership tra SBE e DC: il numero 0 del crossover tra Flash e Zagor, lo Spirito con la Scure! Mentre fervono i lavori per la realizzazione delle miniserie a loro dedicate, siamo felici di potervi presentare un altro incontro tra i personaggi dell’universo bonelliano e i supereroi della DC. Anche questo numero 0 avrà due copertine diverse ma collegate (l’autore è ancora top secret!) e presenterà il primo capitolo dello storico incontro tra due icone del fumetto mondiale.

Flash e Zagor e la genesi dei crossover fra DC e Sergio Bonelli Editore

In attesa di maggiori dettagli e magari di qualche immagine del crossover fra Flash e Zagor, vi ricordiamo che i crossover fra i personaggi DC e quelli della Sergio Bonelli Editore furono annunciati a Lucca Comics & Games 2019 con uscita prevista per l’edizione successiva, uscita evidentemente rallentata dal cambio di editore italiano delle serie DC e soprattutto dall’edizione rimaneggiata delle kermesse toscana che si è dovuta adattare all’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e all’assenza totale di case editrici.

Rispetto all’annuncio originale non si hanno notizie del terzo crossover cioè quello fra Nathan Never e la Justice League.

I crossover sarebbero dovuti partire con un Numero 0 introduttivo e svilupparsi su delle miniserie di cui però attualmente non si ha una data di uscita. Il primo crossover, quello fra Batman e Dylan Dog, fu proposto inizialmente in un albo da 32 pagine con due copertine salvo poi essere riproposto in edicola qualche mese dopo in una versione espansa contenente alcune storie rappresentative dei due personaggi.