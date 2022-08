Flesh and Blood (abbreviato FaB) è un gioco di carte collezionabili uscito ufficialmente nel 2019 ad opera dello studio neozelandese Legend Story Studios e distribuito in tutto il mondo (per il mercato italiano, se ne occupa Asmodee). In un mondo dove i TCG (Trading Card Game) sono davvero numerosi, è oggettivamente difficile riuscire ad imporsi con dei nuovi prodotti, specialmente quando colossi come Pokémon e Magic The Gathering e YU-GI-OH! esistono da decenni e macinano numeri importanti catalizzando l’attenzione di giocatori e collezionisti; sembra però che Flesh and Blood stia riuscendo a conquistare un pubblico di giocatori sempre più vasto, grazie ad un gameplay innovativo e divertente.

L’edizione distribuita da Asmodee a partire da luglio 2022 apre il mercato di questo gioco anche a tutto il pubblico italiano dato che con l’espansione “History Pack 1 – Versione Etichetta Nera” il gioco risulta per la prima volta completamente localizzato anche nella nostra lingua e disponibile in tutti i negozi fisici ed online di settore.

Flash and Blood: le origini

Dopo una grossa campagna marketing condotta per tutta la prima metà del 2019, nel Settembre dello stesso anno (inizialmente solo in Oceania e nel Nord America) il gioco debutta ufficialmente sul mercato con la sua prima release chiamata Welcome to Rathe, a cui è seguita la prima vera espansione Arcane Rising, oltre un set supplementare nominato Crucible of War.

Nonostante la pandemia, il gioco al suo lancio vendette così bene da terminare in pochissimo tempo la release limited portando Legend Story Studios a stampare a stretto giro la versione unlimited ed aprendo la distribuzione anche al mercato europeo andando in questo modo ad ampliare di molto la base di giocatori. Questo portò, ovviamente, molti ad interessarsi al prodotto, facendo nascere una community piuttosto numerosa di appassionati che ha contribuito alla diffusione a macchia d’olio di Flash and Blood.

Con l’annuncio dell’espansione Monarch nel Giugno del 2021, Legend Story Studios ha deciso per la prima volta di organizzare dei pre-release e veri e propri tornei organizzati, oltre a dare vita ai primi Pro-Tour dedicati al prodotto che ne fecero crescere ulteriormente la popolarità, arrivando a conquistare anche personalità di spicco della musica moderna e della cultura pop.

Flash and Blood: il gameplay

In Flesh and Blood, la partita si svolge tra due giocatori (ma vi sono formati in cui si può essere anche più di due) i quali scelgono ciascuno un personaggio attorno al quale costruire il proprio mazzo. La costruzione del mazzo viene fatta basandosi sulle caratteristiche del personaggio prescelto in base ai suoi punti di forza e di debolezza, oltre a permettere ulteriore modifiche che si possono apportare grazie un side-deck (una piccolo mazzo secondario) a seconda dell’avversario che si deve affrontare.

Il gioco è progettato per simulare un ipotetico combattimento tra due eroi, che sono dotati di armi, armature ed equipaggiamenti, fino a che uno dei due non porta ad esaurimento i punti vita dell’avversario.

Ogni eroe deve essere equipaggiato con un arma, che può essere a una o a due mani (in quest ultimo caso, ovviamente, si equipaggerà una sola arma); inoltre, se lo si desidera, si possono anche equipaggiare dei pezzi di armatura, rispettivamente per la testa, il petto, le gambe e le braccia, che conferiscono bonus e abilità secondarie al nostro personaggio.

Una volta ultimati i preparativi preliminari, ogni giocatore pesca un numero di carte pari al valore di Intelletto del proprio Eroe, caratteristica riportata in basso a sinistra della carta eroe. Le carte si possono pescare solo alla fine del proprio turno, ad eccezione del primo nel quale, alla fine dello stesso, pescano entrambi i giocatori.

Nel corso del proprio turno, il giocatore ha a disposizione un Punto Azione con cui può giocare carte, effettuare un attacco o curare il proprio eroe. Alcune carte hanno l’abilità Continua (in inglese “Go Again“) che consente di compiere un’ulteriore azione, mentre altre sono carte Istantanee che non costano un punto azione e possono generalmente essere giocate in qualsiasi momento (o comunque quando viene indicato sulle carte stesse).

Ma per poter giocare carte dalla mano non basta utilizzare il Punto Azione, perchè il giocatore di turno dovrà pagarne anche il costo. Per fare ciò, dovrà temporaneamente “sacrificare” altre carte dalla sua mano mettendole nella cosiddetta Zona di Pitch. La maggior parte delle carte viene stampata in tre versioni diverse:

Rossa : in genere sono carte più forti, ma generano solo 1 di pitch ;

: in genere sono carte più forti, ma generano solo ; Gialla : con effetti relativamente normali e che generano 2 di pitch ;

: con effetti relativamente normali e che generano ; Blu: di solito carte abbastanza deboli, ma che generano ben 3 di pitch.

Le carte della zona di pitch, una volta terminato il turno, vengono messe in fondo al mazzo nell’ordine che preferisce il giocatore.

Nella Fase di Attacco, il giocatore metterà una carta Azione di attacco o l’arma del suo personaggio (pagandone ovviamente il suo costo con il punto azione e le risorse da prendere dalla zona di pitch) dalla sua mano alla cosiddetta Combat Chain, un’area posta tra le proprie carte e quelle dell’avversario. Tramite il valore della attacco posto nell’angolo in basso a sinistra della carta, si tenta di infliggere lo stesso danno al personaggio dell’avversario.

Nella Fase di Difesa, il giocatore opposto potrà appunto difendersi utilizzando a sua volta delle carte dalla sua mano, senza però doverne pagare il costo e facendo riferimento al valore di difesa posto in basso a destra.

Nella Fase di Reazione, si possono giocare, sempre pagandone il costo di pitch, le Carte Reazione d’Attacco e di Difesa, che permettono ad entrambi i giocatori di potenziare il proprio attacco o la propria difesa. Se alla fine di questa fase, il giocatore attaccante ha guadagnato l’abilità Continua tramite gli effetti delle proprie carte, può continuare a giocarne di nuove, aprendo un nuovo Anello della Combat Chain.

Una volta finiti i Continua e le Reazioni, il turno finisce, si contano i danni e si può decidere di mettere una carta coperta nell’area denominata Arsenale: questa potrà essere solamente giocata e non potrà essere usata ne per difendersi, ne per fare pitch.

Come ultima azione, si pescano le carte (come detto all’inizio, solamente nel primo turno pescano entrambi i giocatori, altrimenti solo colui che ha attaccato).

Flash and Blood: i formati

Come in buona parte dei giochi di carte collezionabili, anche in Flesh and Blood esistono diversi tipi di formati:

Blitz: questo è il formato più semplice e più immediato, nel quale i mazzi sono composti da esattamente 40 carte (ad esclusione dell’Eroe e con massimo 11 carte tra armi ed equipaggiamenti), di cui non più di due copie ciascuna . L’eroe deve essere nella sua forma “ Giovane “, quindi con 20 punti vita, e le partite non possono durare più di 30 minuti nei tornei ufficiali;

questo è il formato più semplice e più immediato, nel quale i mazzi sono composti da esattamente (ad esclusione dell’Eroe e con massimo 11 carte tra armi ed equipaggiamenti), di cui . L’eroe deve essere nella sua forma “ “, quindi con 20 punti vita, e le partite non possono durare più di 30 minuti nei tornei ufficiali; Classic Constructed: il formato standard, nel quale i mazzi sono composti da 60 carte e da un side deck di massimo 20 carte, di cui non più di tre copie ciascuna . L’eroe può essere anche nella sua versione “ Adulta “, quindi con 40 punti vita, ma si possono giocare anche le versioni giovani e le partite possono arrivare fino a 50 minuti nei tornei ufficiali;

il formato standard, nel quale i mazzi sono composti da e da un side deck di massimo 20 carte, di cui . L’eroe può essere anche nella sua versione “ “, quindi con 40 punti vita, ma si possono giocare anche le versioni giovani e le partite possono arrivare fino a 50 minuti nei tornei ufficiali; Ultimate Pit Fight: il formato multiplayer per eccellenza, in cui valgono le regole della costruzione del deck del formato Blitz, ma si può combattere in più di due giocatori, anche se ci si può attaccare solo con i giocatori alla propria destra e alla propria sinistra.

Flash and Blood: la rarità delle carte

Nonostante sia un gioco di carte collezionabili principalmente incentrato sul lato competitivo, anche Flesh and Blood può vantare una discreta quantità di carte dall’alto valore collezionistico, derivato dalla rarità delle carte stesse e, ovviamente, dalla loro facile o difficile reperibilità.

Abbiamo diversi tipi di rarità e per darvi un’idea del pool rate e di quanto sia difficile trovarne alcune, prendiamo in esempio quello della prima espansione uscita in lingua italiana e contenente molte ristampe di carte delle vecchie espansioni: l’ History Pack 1 – Versione Etichetta Nera, che presenta il bordo nero e un particolare effetto foil su alcune carte:

Common : rappresentato con una C cerchiata di bianco, è ovviamente il livello più basso di rarità, tanto che nel nostro esempio se ne possono trovare 7 in ogni pacchetto ;

: rappresentato con una C cerchiata di bianco, è ovviamente il livello più basso di rarità, tanto che nel nostro esempio se ne possono trovare ; Rare : rappresentato con una R cerchiata di blu, è uno scalino sopra il precedente, ha comunque un pull rate abbastanza irrisorio, poichè se ne possono trovare una media di 1.65 per pacchetto ;

: rappresentato con una R cerchiata di blu, è uno scalino sopra il precedente, ha comunque un pull rate abbastanza irrisorio, poichè se ne possono trovare una media di ; Majestic : rappresentato con una M cerchiata di rosso, inizia ad essere un po’ più interessante, poichè il pull rate non è più garantito in ogni pacchetto, ma ben 1 ogni 3.15 (ricordiamo, sempre per quanto riguarda l’espansione History Pack 1 – Versione Etichetta Nera);

: rappresentato con una M cerchiata di rosso, inizia ad essere un po’ più interessante, poichè il pull rate non è più garantito in ogni pacchetto, ma ben (ricordiamo, sempre per quanto riguarda l’espansione History Pack 1 – Versione Etichetta Nera); Legendary : rappresentato con una L cerchiata di giallo, abbiamo le carte davvero introvabili se non per molta fortuna, perchè il pull rate è di 1 ogni 82 pacchetti ;

: rappresentato con una L cerchiata di giallo, abbiamo le carte davvero introvabili se non per molta fortuna, perchè il pull rate è di ; Fabled e Marvel: rappresentate rispettivamente con un rombo e un triangolo, possono essere considerate delle vere e proprie Rare Segrete, di cui non si conosce l’esatto pull rate, tanto che sul sito ufficiale è indicato come “1 su ???“

Le espansioni uscite

Nonostante Flesh and Blood sia una gioco di carte collezionabili piuttosto “giovane”, il successo che sta riscuotendo ha permesso alla compagnia di far uscire già numerose espansioni nel corso di questi anni, sia in versione “Limited”, che “Unlimited”:

Welcome to Rathe: uscita prima nell’Ottobre del 2019 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, è il primo vero e proprio set di Flesh and Blood, che includeva ben 226 carte e comprendeva i primi quattro Eroi nei mazzi pre-costruiti (Rhinar il Bruto, Brave il Guardiano, Dorinthea la Guerriera e Kastu il Ninja;

uscita prima nell’Ottobre del 2019 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, è il primo vero e proprio set di Flesh and Blood, che includeva ben 226 carte e comprendeva i primi quattro Eroi nei mazzi pre-costruiti (Rhinar il Bruto, Brave il Guardiano, Dorinthea la Guerriera e Kastu il Ninja; Arcane Rising: uscita prima nel Marzo del 2020 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, è stata la prima espansione ad inserire Danno Arcano, un danno particolare bloccabile solamente con speciali equipaggiamenti o carte specifiche. Inoltre, sono stati aggiungi altri eroi e nuove classi, come i Ranger, i Meccanologi, i Maghi e le Lame Runiche;

uscita prima nel Marzo del 2020 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, è stata la prima espansione ad inserire Danno Arcano, un danno particolare bloccabile solamente con speciali equipaggiamenti o carte specifiche. Inoltre, sono stati aggiungi altri eroi e nuove classi, come i Ranger, i Meccanologi, i Maghi e le Lame Runiche; Crucible of War: uscita prima nell’Agosto del 2020 in versione Limited e poi a Luglio 2021 in versione Unlimited, è la terza espansione di Flesh and Blood, nonchè il primo set supplementare, ovvero che non è utilizzabile per i booster draft, ma solo per ampliare i prorpi deck del formato constructed. Vengono introdotti ben sei nuovi giovani eroi, con due nuove classi, ovvero lo Spaceshifter e il Mercante;

uscita prima nell’Agosto del 2020 in versione Limited e poi a Luglio 2021 in versione Unlimited, è la terza espansione di Flesh and Blood, nonchè il primo set supplementare, ovvero che non è utilizzabile per i booster draft, ma solo per ampliare i prorpi deck del formato constructed. Vengono introdotti ben sei nuovi giovani eroi, con due nuove classi, ovvero lo Spaceshifter e il Mercante; Monarch: uscita prima nel Maggio del 2021 in versione Limited e poi a Giugno dello stesso anno in versione Unlimited, ha introdotto per la prima volta i cosiddetti “Talenti” di Luce e Oscurità, abbinati ad alcune classi (ad esempio il Guerriero della Luca o il Bruto Oscuro), oltre che a quattro nuovi eroi;

uscita prima nel Maggio del 2021 in versione Limited e poi a Giugno dello stesso anno in versione Unlimited, ha introdotto per la prima volta i cosiddetti “Talenti” di Luce e Oscurità, abbinati ad alcune classi (ad esempio il Guerriero della Luca o il Bruto Oscuro), oltre che a quattro nuovi eroi; Tales of Aria: uscita prima nel Settembre del 2021 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, introduce un nuovo talento, tre nuovi eroi, ma nessuna nuova classe. Il talento è “Elementale” e si associa a tre diverse classi, ognuna con un rispettivo elemento: abbiamo quindi la Lama Runica Elementale (Elettricità/Terra), il Guardiano Elementale (Ghiaccio/Terra) e il Ranger Elementale (Elettricità/Ghiaccio);

uscita prima nel Settembre del 2021 in versione Limited e poi a Novembre dello stesso anno in versione Unlimited, introduce un nuovo talento, tre nuovi eroi, ma nessuna nuova classe. Il talento è “Elementale” e si associa a tre diverse classi, ognuna con un rispettivo elemento: abbiamo quindi la Lama Runica Elementale (Elettricità/Terra), il Guardiano Elementale (Ghiaccio/Terra) e il Ranger Elementale (Elettricità/Ghiaccio); Everfest: uscito, per ora, solo in versione Limited a Febbraio 2022, introduce quattro nuovi eroi e aggiungendo nuove combinazioni di classi elementali;

uscito, per ora, solo in versione Limited a Febbraio 2022, introduce quattro nuovi eroi e aggiungendo nuove combinazioni di classi elementali; History Pack 1: uscito ufficialmente nel Maggio del 2022, è il primo set ad avere tutta una serie di ristampe di carte facenti parte anche della prima mitica espansione. Di questo, è stata prodotta una versione particolare, per la prima volta tradotta anche in Italiano, che presenta un bordo nero (a differenza del classico bianco della normale release);

uscito ufficialmente nel Maggio del 2022, è il primo set ad avere tutta una serie di ristampe di carte facenti parte anche della prima mitica espansione. Di questo, è stata prodotta una versione particolare, per la prima volta tradotta anche in Italiano, che presenta un bordo nero (a differenza del classico bianco della normale release); Uprising: uscita, per ora, solo in versione Limited a Giugno 2022, questo set introduce per la prima volta un nuovo tipo di rarità: Marvel, che è pari al Fabled. Inoltre, viene introdotto un nuovo Talento (quello Draconico) e tre nuovi eroi.

Flash and Blood: dove acquistarlo

Per quanto riguarda l' History Pack 1 – Versione Etichetta Nera, non è ancora disponibile su Amazon (nonostante sia uscito solo il 1 Luglio), ma potete trovarli ancora nei negozi specializzati nelle principali città d'Italia.

“I protettori di Isenloft si risvegliano dal loro infinito sonno invernale. I guardiani di Candlehold affilano le spine nel sottobosco in fiore. I profeti di Volthaven hanno messo gli occhi su un futuro dipinto da una grande aurora.”

