Frozen II – Il segreto di Arendelle: poster e nuovo trailer

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, secondo capitolo del film d'animazione della Disney del 2013, ha finalmente il nuovo teaser trailer e un nuovo poster.

Il secondo capitolo del film d’animazione di Walt Disney Studios, Frozen II – Il segreto di Arendelle, arriverà molto presto nelle nostre sale cinematografiche. In attesa di vedere il nuovo film, nelle ore scorse, è apparso online il nuovo teaser trailer insieme al poster ufficiale.

Nel sequel del primo capitolo del 2013 diretto, da Chris Buck e Jennifer Lee, vedremo Anna ed Elsa, regina del regno di Arendelle, affrontare nuove avventure. Come riportato nella sinossi ufficiale, Elsa insieme ai sui compagni di viaggio Kristoff, Olaf e Sven e a sua sorella Anna, dovrà fare i conti con prove veramente difficili per riuscire a capire cosa si nasconde dietro i suoi poteri magici:

“Elsa e la sorella Anna si imbarcano in una avventura in compagnia di Kristoff, Olaf e Sven per difendere il regno di Arendelle e scoprire in una lontana foresta un segreto che li riguarda molto da vicino”.

Come anticipato, oltre al bellissimo teaser trailer, è stato pubblicato anche il poster, che trovate di seguito. L’immagine conferma la data di uscita di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle nelle sale cinematografiche, prevista per il 27 novembre prossimo, decisamente in anticipo rispetto a quanto annunciato inizialmente.

Ricordiamo che saranno Serena Autieri (Elsa), Serena Rossi (Anna), Enrico Brignano (Olaf) e Paolo De Santis (Kristoff) a doppiare le voci dei protagonisti di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle.

Siete curiosi di vedere il nuovo capitolo di Frozen e quello che dovranno affrontare Elsa, Anna e i loro amici? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti e nell’attesa gustiamoci il nuovo teaser trailer: