Funko alla conquista dei giochi in scatola con Funkoverse Strategy Game

Funko sbarca nel mondo dei giochi in scatola presentando Funkoverse Strategy Game il gioco in scatola dei Pop!

Il Gen Con 2019 continua a sorprenderci con i suoi annunci. Questa volta è il turno di Funko!, l’azienda universalmente conosciuta per i Funko Pop!, con il gioco da tavolo Funkoverse Strategy Game.

Dopo aver conquistato il mercato dei collezionabili con le sue vinyl figure che celebrano i personaggi più amati tratti dalle proprietà intellettuali più disparate, Funko tenterà di affacciarsi anche nel mondo dei giochi di società con questo nuovo gioco in scatola.

Funkoverse Strategy Game sarà un gioco di strategia a misura di Pop! in cui due team di personaggi Funko dovranno darsi battaglia utilizzando tutte le risorse a loro disposizione.

Funkoverse sarà un sistema di gioco universale, in cui i giocatori potranno scegliere, di volta in volta, il tipo di obiettivo da soddisfare per vincere la partita. Il gioco sarà pubblicato in diverse edizioni dedicate a popolari licenze.

La prima ondata di giochi vedrà scatole dedicate a Batman (set base più espansione), Harry Potter (set base più espansione), Golden Girls e Rick e Morty.

Il gioco sarà indicato per 2-4 giocatori nelle edizioni base, ma grazie ai pack di espansione il numero totale di giocatori potrà essere portato a 6 (3 giocatori per ogni squadra). In ogni caso sia le scatole base che quelle di espansione potranno essere giocate in modo indipendente o combinate tra loro, in partite che avranno una durata massima di 60 minuti.

Grazie al suo sistema di gioco universale e il suo formato così particolare, Funkoverse Strategy Game potrà essere apprezzato anche da chi non ha confidenza con questo genere di intrattenimento.

I collezionisti di Funko Pop! invece troveranno pane per i loro denti, perché le figure contenute all’interno del gioco saranno dei Pop! esclusivi alti circa 7,5 cm, creati apposta per questo gioco.

Funkoverse Strategy Game sarà messo in commercio a partire da novembre 2019 e avrà un costo di 39,99$ per la versione base (Batman o Harry Potter) e 24,99$ per le espansioni.