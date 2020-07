Funko POP!: gli eroi DC per la lotta al cancro al seno

Funko ha deciso di rilasciare una nuova serie di Funko POP! degli eroi DC a supporto della lotta al cancro al seno.

Dopo le precedenti collezioni, sempre per scopi benefici, dedicate agli operatori sanitari prima e alla comunita’ LGBTQ+ poi, le nuove Funko POP! degli eroi DC saranno colorate di rosa, a sostegno della ricerca sul cancro al seno e a ridosso del mese di sensibilizzazione sulla malattia, il prossimo Ottobre.

La gamma comprendera’ Wonder Woman, Harley Quinn, Batman e Superman i primi design di queste Funko POP!, tra le prime ad essere mai state prodotte. Funko ha gia’ provveduto a donare la cifra di 25000 dollari alla Breast Cancer Research Foundation e la collezione e’ gia’ pre-ordinabile su Amazon, al prezzo di 10.99 dollari:

Funko non e’ nuova a questo tipo di iniziative, siano esse di beneficenza o che parlino di inclusivita’, come nel caso della collezione Funko PRIDE POP! :

“La nostra collezione Funko PRIDE POP! e’ una celebrazione di inclusività e accettazione. Funko supporta la comunità LGBTQ + e rifiuta l’intolleranza e la discriminazione. Alla Funko,il divertimento e’ per tutti! Una donazione di Funko è stata fatta anche al progetto It Gets Better, un organizzazione che potenzia, autorizza e collega i giovani LGBTQ + in tutto il mondo, a sostegno di questo programma. Il progetto It Gets Better ispira le persone a condividere le loro storie e ricordare alla prossima generazione di giovani LGBTQ + che la speranza è là fuori e che tutto andra’ per il meglio”.