Funko Pop: nuovi arrivi a tema Simpson, Doctor Who e tanto altro.

Nuovi prodotti in arrivo per l'azienda Funko , che ha pubblicato nuove immagini a tema Doctor Who, Simpson e molto altro.

Funko ogni giorno annuncia nuovi prodotti e nuove licenze e tenere il passo con tutte le nuove uscite non è semplice. Le varie notizie però possono aiutare i collezionisti e gli appassionati a non perdere le uscite più importanti. Diamo un’occhiata ai nuovi prodotti Funko.

The Year Without a Santa Clause è uno speciale natalizio in stop motion del 1974 e la Funko ha annunciato due Pop Pez a tema, che ritraggono i personaggi Heat Miser e Snow Miser. Sembrano entrambi molto curati e nulla ci vieta di pensare che ne usciranno altri durante il periodo natalizio.

Nuovi annunci anche per la serie britannica Doctor Who, il cui protagonista, il Dottore, è ormai giunto alla sua tredicesima rigenerazione. Abbiamo una variant del Tredicesimo Dottore (interpretato da Jodie Whittaker), con i suoi occhiali da saldatore e i suoi abiti da lavoro, indossati durante la scena della creazione del nuovo cacciavite sonico. Immancabile anche una nuova versione del Dalek, villain principale del dottore, ovvero il Dalek da ricognizione. A proposito di nemici, abbiamo anche un Kerblam, ovvero uno dei nuovi personaggi dell’ultima stagione di Doctor Who.

Per quanto riguarda i Simpson abbiamo una valanga di annunci. Questi Pop sono tutti basati sugli episodi a tema Halloween, Treehouse of Horror, e ad una prima occhiata sembrano fantastici. Abbiamo Homer Kong, Bart la Mosca, Demon Lisa, Alien Maggie e la fantastica Marge Pantera Blu. Speriamo che questo sia solo l’inizio della nuova serie Funko Pop dedicata ai Simpson.

Ed ecco una novità per i fan della serie western-fantasy Wynonna Earp. Funko ha finalmente dato inizio alla nuova linea di Pop dedicati a questa serie. Questo è un esclusiva SDCC e non è un’esclusiva condivisa. E’ a tiratura limitata, infatti saranno disponibili solo 100 pezzi. I fan della serie non saranno molto contenti della notizia e dovranno lottare per averne uno. Un evento simile è accaduto per la prima versione del Tredicesimo Dottore. Sicuramente la Funko sfornerà altre novità a tema Wynonna Earp.

Come sempre, terremo aggiornati su tutti gli annunci e le novità del mondo dei Funko Pop.