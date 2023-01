Sam Riegel, doppiatore di The Legend Of Vox Machina, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile futuro del franchise. Per quanto ancora potremmo vedere le avventure dei protagonisti su Prime Video?

Il futuro di The Legend Of Vox Machina

Secondo quanto riportato, Sam Riegel, un produttore di Critical Role che interpreta Scanlan Shorthalt in The Legend of Vox Machina, ha affermato che la serie può andare avanti per almeno cinque stagioni, se non di più, ovviamente qualora ve ne fosse l’opportunità.

Più nello specifico, durante un’intervista con Variety, Sam Riegel ha già anticipato un episodio della seconda stagione basato sulla paura e che lui e il resto del team di The Legend of Vox Machina stanno già iniziando a guardare oltre la stagione 2 o la già rinnovata stagione 3. Ecco le sue parole!

Molta più storia da raccontare… Potremmo andare avanti per cinque stagioni, o più.

La storia del franchise

The Legend Of Vox Machina segue l’avventura di un gruppo di eroi che si uniscono per combattere contro le forze del male e proteggere la loro terra. La trama si basa sulla campagna originale di Critical Role, un gioco di ruolo dal vivo, e ci mostra come questi personaggi, ognuno con le proprie personalità e abilità uniche, si uniscono per formare una squadra efficace e affiatata.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Legend Of Vox Machina

La prima stagione della serie si concentra sulla loro lotta contro i malvagi Briarwoods, una coppia di signori del crimine che hanno conquistato la città natale dei nostri eroi e hanno causato sofferenze e morte tra la popolazione. La squadra, composta da personaggi come Vox Machina, un gruppo di avventurieri, lotta contro i Briarwoods e riesce a sconfiggerli, riportando la pace e la giustizia nella loro città.

Nelle stagioni successive, i nostri eroi si trovano di fronte a una nuova minaccia: la Chroma Conclave, una banda di draghi potenti e malvagi che hanno devastato il mondo, causando morte e distruzione. La squadra di Vox Machina intraprende una lotta epica contro i draghi, affrontando numerose sfide e superando ostacoli per raggiungere il loro obiettivo finale.