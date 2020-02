NYTF 2020: Ecco tutti i prodotti a tema G.I. Joe di Hasbro

Nell’iconica New York, distrutta, ricostruita e ancora distrutta a turno da mostri, robot, fantasmi, orde di alieni provenienti da altri universi e ogni qualsiasi cattivo del grande schermo, Hasbro ha presentato la line-up delle sue figure dedicate all’universo G.I. Joe per il 2020.

G.I. JOE

La Toy Fair di New York è stato il palcoscenico per il reboot di un brand che per i ragazzi degli anni ’80 ha rappresentato molto. Stiamo parlando di G.I.Joe che, forte di una nuova serie di fumetti, un nuovo videogame e un film si propone di conquistare il 2020.

Per tutti i protagonisti un pool di disegnatori ha creato un nuovo look come quello spettacolare di Snake Eyes che viene presentato in una figure ricchissima di armi e dettagli compreso un espositore dove appendere tutte le armi da ninja che compongono il suo arsenale.

Ottimi i dettagli che troviamo sulla figure che vanta ben 30 punti di articolazione che gli danno una posabilità senza confronto. La scala di questa figure è 6” così come quelle di Duke, Scarlet e Heavy Duty che compongono il team completo.

Ciascuna figure mostra un elevatissimo numero di dettagli e una posabilità decisamente ottima che permetterà di ricreare pose “tattiche” e creare piccole scene ispirate agli episodi della “vita” di questi personaggi. Per tutte le figure sono stati realizzati set completi di accessori dedicati come, per esempio, la minigun brandeggiabile di Heavy Duty o lo zaino, le armi e il binocolo di Duke.