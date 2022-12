James Gunn, l’attuale Co-CEO dei DC Studios, ultimamente si trova al centro dei riflettori per alcune scelte drastiche riguardanti i prossimi film, tra cui l’allontanamento dell’amato Henry Cavill nei panni di Superman e la cancellazione di Wonder Woman 3 giunto quasi nelle fasi conclusive della produzione. Proprio riguardo a quest’ultima scelta, molti fan hanno iniziato a fare speculazioni sul futuro di Gal Gadot nei panni della nota eroina.

I dubbi dei fan su Wonder Woman e il chiarimento di James Gunn

La pellicola, infatti, era in produzione da circa due anni e nonostante l’impegno di Patty Jenkins nel cercare di portare su schermo una storia nuova e appassionante grazie alla piena collaborazione da parte di Warner Bros. Pictures, la nuova direzione dei DC Studios ha deciso di cancellare il progetto perché lontano dalla nuova visione del DCU. Le voci sul licenziamento di Gal Gadot si sono fatte sempre più incessanti, ma Gunn ha deciso di chiarire la situazione rispondendo a un commento su Instagram.

Quest’ultimo affermava che i fan “non vedono l’ora di vedere cosa c’è in serbo… tuttavia il trasferimento di Cavil e Gadot (specialmente dopo che avevano annunciato il loro ritorno) non ispira tanta fiducia”. La risposta di Gunn è stata la seguente:

I’m so confused pic.twitter.com/jQzXlDznVm — AJ | ️‍ | Barbie Era | (@AjepArts) December 19, 2022

“Non sono sicuro di dove tu abbia sentito che “cacceremo” Gal”.

Attualmente Gal Gadot non ha rilasciato alcuna dichiarazione, nemmeno dopo le notizie sulla cancellazione di Wonder Woman 3. In ogni caso questa smentita da parte di James Gunn dimostra che, anche qualora il terzo capitolo del franchise non dovesse vedere la luce nemmeno in futuro, ciò non significa che Gal Gadot non possa ugualmente essere Wonder Woman. L’unica certezza è che il futuro del DCU sarà totalmente cambiato, con la rivisitazione di alcuni personaggi come ad esempio Jason Momoa che probabilmente non sarà più Aquaman abbandonando il Protettore degli oceani dopo il sequel atteso nel 2023. Insomma, il DCU si sta muovendo verso una nuova direzione, ma solo il tempo dirà cosa accadrà davvero. Al momento Gal Gadot resta nei panni di Wonder Woman!