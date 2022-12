In queste ultime ore è arrivata la conferma ufficiale da parte di James Gunn che il nuovo Superman del DCU sarà diverso dal precedente, vedremo infatti un Clark Kent più giovane, ma comunque diverso da quanto visto nella serie TV Smallville. Proprio a seguito di questo annuncio, anche Henry Cavill ha confermato al grande pubblico che il suo ruolo nei panni del supereroe DC, Superman, è giunto al termine. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sul profilo Instagram della star, scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

L’addio a Superman

L’attore Henry Cavill ha dato pubblicamente l’addio al ruolo che lo ha visto impegnato nei panni di Clark Kent/Superman nei lungometraggi DC. I nuovi piani piani per il futuro del franchise, con alla guida, James Gunn e Peter Safran, prevedono un personaggio del tutto nuovo, seppur in passato era stato riferito che un sequel di Man of Steel era in fase di sviluppo iniziale alla Warner Bros.

L’annuncio arriva tramite la pubblicazione di un lungo posto sul profilo Instagram di Henry Cavill stesso, e dice:

Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti. Dopo tutto, non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione, questa notizia non è delle più facili, ma è la vita. Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna e la più felice delle fortune.

Henry Cavill ha poi continuato dicendo:

Per coloro che sono stati al mio fianco nel corso degli anni… possiamo piangere per un po’, ma poi dobbiamo ricordare… Superman è ancora in giro. Tutto ciò che rappresenta esiste ancora, e il gli esempi che ci propone sono ancora lì! Il mio turno di indossare il mantello è passato, ma ciò che rappresenta Superman non lo farà mai. È stato un viaggio divertente con tutti voi, avanti e indietro.

La storia di Henry Cavill nei panni del supereroe

Henry Cavill ha indossato per la prima volta il mantello di Superman nel 2013 con il lungometraggio Man of Steel di Zack Snyder. La sua grande avventura è poi continuata nel 2016 e nel 2017 interpretando il personaggio rispettivamente nel film Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e Justice League.

La sua interpretazione di Superman ha poi subito una battuta d’arresto fino a poco tempo fa, quando l’attore vestì nuovamente i panni di Superman in occasione del lungometraggio DC dedicato al personaggio di Black Adam interpretato da Dwayne Johnson. Purtroppo, questa sua ultima apparizione prevedeva la presenza del personaggio soltanto per la scena dei titoli di coda, sicuramente non un finale di carriera con i fuochi d’artificio.

