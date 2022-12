Notizia shock in casa DC. The Hollywood Reporter ha lanciato delle indiscrezioni bomba sul futuro del DC Universe: a quanto pare il terzo capitolo di Wonder Woman, che avrebbe visto Gal Gadot nuovamente nei panni della supereroina, è stato cancellato del tutto. La decisione è stata presa da James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO dei DC Studios, pronti a lasciarsi alle spalle il passato e presentare alla Warner un piano più coerente e coeso.

Wonder Woman 3 non si farà

La notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno dal momento che soltanto pochi giorni fa Gal Gadot aveva ringraziato i fan sui social, dichiarando di non vedere l’ora di condividere con tutti il prossimo capitolo. Al momento non è dato sapere se il ruolo di Wonder Woman subirà un recasting, ma è molto probabile che Gunn e Safran vogliano dare un taglio netto allo SnyderVerse e a tutti i suoi attori. Prima del loro avvento si era invece parlato di come la Wonder Woman di Gal Gadot sarebbe stata al centro del DC Universe.

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you‍♀️♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe — Gal Gadot (@GalGadot) December 6, 2022

A dare aggiornamenti su Wonder Woman 3 ci aveva pensato la regista Patty Jenkins, rivelandosi orgogliosa di essere tornata a bordo per un terzo capitolo e di essere al tempo stesso pronta per raccontare nuove storie all’interno del vasto universo di Wonder Woman. La prima bozza di sceneggiatura era quasi ultimata e nel film ci sarebbe stata anche l’iconica Lynda Carter, apparsa nella scena post-credits di Wonder Woman 1984. Per chi non lo sapesse, la Carter ha interpretato Wonder Woman nella serie televisiva degli anni ’70 e ha avuto un cameo nella scena dopo i titoli di coda di Wonder Woman 1984 nei panni di Asteria, un’antica amazzone che è rimasta nel mondo degli uomini in modo che sua sorella amazzone potesse fuggire sull’isola di Themyscira.