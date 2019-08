Ghostbusters 3: arriva una nuova linea di prodotti Hasbro

In occasione dell’arrivo del film Ghostbusters 3, non poteva mancare una nuova linea di prodotti interamente dedicata che verrà realizzata da Hasbro.

Ormai tutti gli appassionati del mondo del cinema, e soprattutto degli Acchiappafantasmi, sapranno bene che presto arriverà una nuova pellicola cinematografica sui Ghostbusters. In occasione dell’arrivo del terzo film, non poteva mancare una nuova linea di prodotti interamente dedicata.

Dunque, il film dei Ghostbusters 3 debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo anno, esattamente il 10 luglio del 2020 ma Sony Pictures Consumer Products ha recentemente reso nota la collaborazione con Hasbro. Infatti l’azienda produttrice di giocattoli e action figure, famosa in tutto il mondo, lancerà una nuova vasta linea di giocattoli Ghostbusters.

Sicuramente Hasbro realizzerà prodotti che saranno in grado di attrarre sia il pubblico giovane che quello più “vecchio”. Magari per gli appassionati di cinema che hanno vissuto a pieno gli anni in cui è stata prodotta la prima pellicola dedicata agli Acchiappafantasmi, vale a dire nel 1984, sarà molto più facile essere attratti dai nuovi giochi Hasbro.

La linea di prodotti di cui stiamo parlando verrà lanciata nel 2020, anno in cui debutterà il film di Ghostbusters 3 e vista la collaborazione tra Hasbro e Sony, il Senior Vice President dell’azienda produttrice di giocattoli, Tom Warner, avrebbe rilasciato queste parole:

“Ghostbusters è un franchising iconico e amato.Siamo entusiasti e onorati di tornare al marchio come licenziatario globale. Vogliamo portare nuovi prodotti alla prossima generazione di fan.”

Aggiungendo subito dopo:

“Grazie alle intuizioni e all’innovazione proprie di Hasbro, stiamo lavorando a stretto contatto con Sony Pictures Consumer Products per creare questa nuova linea di giocattoli. Una linea dinamica, che non vediamo l’ora di condividere con i fan di tutto il mondo.”

Non sono mancate le parole da parte del vicepresidente esecutivo Sony, il quale ha affermato che la nuova linea di prodotti oltre ad essere ispirata alla prossima pellicola cinematografica, farà riferimento anche al film sui Ghostbusters del 1984. Dunque non ci resta che attendere per scoprire il nuovo appassionante mondo degli Acchiappafantasmi.