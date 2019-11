Ghostbusters 3: svelato il titolo ufficiale

Il nuovo film di Ghostbusters, diretto da Jason Reitman, era inizialmente intitolato Ghostbusters 3 o addirittura Ghostbusters 2020 (abbreviato GB20), ma grazie ad un'indiscrezione sembra che il titolo sarà un po' diverso.

Ignorando completamente il reboot al femminile di Pail Feig, il nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi sarà un sequel di Ghostbusters 2 del 1984 e si intitolerà Ghostbusters: Afterlife.

“Mi sento come se parte di ciò che stiamo facendo con GB20 sia una forma di archeologia. È per certi versi un film archeologico“, ha detto Jason Reitman al Ghostbusters Fan Fest di Giugno, in occasione della celebrazione del 35 ° anniversario del film diretto da suo padre. “Stavamo guardando attraverso il passato e mi sono sempre chiesto ” Cos’è che lo rende un film di Ghostbusters? Cosa rende un fantasma di Ghostbusters un fantasma di Ghostbusters? “Quindi vedere questo filmato originale è stato straordinario. È stato come trovare l’apertura nascosta di una piramide“.

Reitman ha rivelato in precedenza che il suo film ha portato alla luce filmati inutilizzati del primo film inclusi in GB20, in cui Paul Rudd interpreta un sismologo e insegnante di scuola estiva part-time, attratto da una piccola città in cui vi sono misteriosi terremoti che dovrebbero essere di natura soprannaturale.

Confermando il ritorno del cast originale di Ghostbusters nel nuovo film, il produttore Dan Aykroyd ha dichiarato:“Reitman ha scritto una sceneggiatura bella e sentita, che prende il vero DNA dai primi due film e lo trasferisce direttamente al terzo, la generazione successiva. Trasmette l’eredità a una nuova generazione di stelle, attori e personaggi . […] Sarà spaventoso, stimolerà il pensiero, sarà molto sentito“, ha continuato l’attore e produttore. “Lo sentirai se hai persone care che ti mancano e che hai perso e con cui vuoi tornare. Sarà molto evocativo in questo modo“.