Ghostbusters: Legacy, il nuovo trailer è un tuffo nel passato

Sono ormai diversi mesi che Sony Pictures non mostra nuovi video promozionali del suo Ghostbusters: Afterlife (in Italia noto come Ghostbusters: Legacy), ma a quanto pare l’attesa è finita. Da poco è infatti online il nuovo trailer italiano del film, visionabile poco più in basso e della durata di oltre due minuti. Il filmato ci mostra nuovamente i protagonisti Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace nei panni della famiglia di uno dei componenti degli storici Ghostbusters originali.

Diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei due film usciti negli anni ’80 (di cui potete recuperare il Blu-ray a prezzo speciale) Ivan Reitman. Nel trailer possiamo ammirare i giovani protagonisti, mentre si preparano ad affrontare una nuova minaccia proveniente dal passato, con molta probabilità la stessa che ha messo a soqquadro la città di New York molti anni prima. Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) notano qualcosa di strano nel loro quartiere di Summerville, in Oklahoma, tanto che i ragazzi decideranno presto di collaborare con il sismologo e insegnante di scuola estiva Mr. Grooberson (Paul Rudd). Nel trailer grande spazio è anche riservato alla storica Ecto-1, l’auto dei Ghostbusters messa a nuovo e pronta ad affrontare le minacce ectoplasmiche, anche grazie a tutta una serie di gadget mai visti prima. Ma non solo: alla fine del nuovo trailer è possibile udire anche un telefono di colore rosso squillare all’interno di un negozio di libri dell’occulto e una voce rispondere “siamo chiusi”: che sia quella di uno degli Acchiappafantasmi originali, ormai in pensione?

Nel cast di Ghostbusters: Legacy troveremo anche Bokeem Woodbine, Celeste O’Connor, Logan Kim e Annie Potts (nel ruolo della storica segretaria degli Acchiappafantasmi, Janine), oltre a Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray. Il film, salvo ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, dovrebbe finalmente arrivare nelle sale italiane l’11 novembre 2021.