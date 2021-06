Gigi la Trottola gratis sul canale YouTube di Yamato Animation

Vi ricordate di Gigi la Trottola, l’anime che vede come protagonista il buffo e divertente personaggio originariamente chiamato Kappei Sakamoto nato in Giappone 40 anni fa? Bene, ora la serie completa originale con i sottotitoli italiani è disponibile sul canale YouTube di Yamato Video.

Gigi la Trottola: il manga

Gigi la Trottola (Dash Kappei) di Noboru Rokuda, composto da 158 capitoli, è stato pubblicato in Giappone dalla Shogakukan sulla rivista Weekly Shōnen Sunday per poi essere raccolto in 17 volumi.

Il manga è stato pubblicato in Italia dalla Star Comics nella testata Miticoin, con 25 volumi totali, e recentemente la casa editrice ne ha riproposto una nuova edizione, rinnovata, con un formato da oltre 300 pagine.

Kappei Sakamoto, studente al primo anno del liceo Seirin, è alla ricerca della sua ragazza ideale. Requisito essenziale della candidata: che indossi delle mutandine perfettamente bianche, senza disegni a fiorellini, fragoline o inutili pizzi e merletti. Spiando negli spogliatoi femminili e sollevando le gonne a destra e a manca trova finalmente quello che cercava: Natsu, l’allenatrice della squadra di basket della scuola! Per conquistarla, Kappei si iscrive al club di pallacanestro, incurante della sua bassa statura e della conoscenza praticamente nulla delle regole del gioco. Ma Tachibana, capitano della squadra, dopo aver notato la sua agilità e l’imprevedibilità dei suoi movimenti, si convince che in quel ragazzino vi sia un grande potenziale latente, e decide di dargli una possibilità. Comincia così per Kappei un lungo apprendistato per migliorare nel gioco e, forse, fare breccia nel cuore della bella Natsu.

Gigi la Trottola ha portato una vera rivoluzione culturale all’interno degli spokon, i manga sportivi, riuscendo a dissacrare un caposaldo della cultura giapponese, ovvero l’etica del lavoro per molti aspetti intoccabile.

Gigi la Trottola: l’anime

Il primo episodio di Gigi la Trottola venne trasmesso in Giappone nel 1981.

L’anime arrivò nel nostro Paese due anni dopo la prima emissione giapponese. Nel 1983 il primo episodio di Gigi la Trottola compare su Euro Tv, circuito di reti locali che contava, tra le altre, Telenova, Antenna 3, Tvr Voxon e Telecapri.

Per quanto riguarda la sigla iniziale italiana è stata scritta da I Cavalieri del Re, la band che ha firmato tantissimi successi degli anni ’80.

Acquistate i DVD di Gigi la Trottola disponibili su Amazon!