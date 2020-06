Giochi in scatola: le uscite di Giugno 2020

Anche questo mese siamo qui puntuali per presentarvi le ultime novità del mondo dei giochi da tavolo. Dopo l’emergenza COVID il mondo inizia a tornare lentamente alla normalità e anche il settore ludico vede una ripresa dell’attività da parte delle case editrici. Non ci resta che augurarci che tutto proceda per il meglio e auspicare di provare i nuovi giochi in uscita con gli amici! Nel frattempo, ecco le succose novità che ci aspettano a Giugno 2020!

ARES GAMES

Hard City

Gioco per 1-5 giocatori in cui uno impersona il perfido Doctor Zero, che vuole conquistare la città con le sue orde di mutanti, mentre gli altri giocatori, i poliziotti, collaborano per salvare i cittadini e fermare i mostri e il loro malvagio capo. In uno scenario horror dal retrogusto fumettoso, ispirato ai film d’azione degli anni ’80, una particolarità di questo titolo è la divisione in episodi, che si uniscono a formare la storia. Un gioco “tutti contro uno” avvincente, con personaggi dotati di abilità uniche e una buona quantità di materiale.

King & Assassins: Deluxe Edition

Arriva in Italia questo titolo fantasy con fazioni asimmetriche per due giocatori, in cui il re, con l’aiuto delle proprie guardie deve riuscire a tornare nel castello, mentre gli assassini cercano di impedirglielo. Bluff e deduzione e partite di durata molto contenuta, arricchite da miniature e da affascinante ambientazione medievale.

DV GIOCHI

Bananagrams Duel

Versione per 2 giocatori del simpatico gioco di parole dal contenitore a forma di banana. In questa epica sfida, sarete chiamati a comporre una griglia di parole utilizzando tutti i 12 dadi a disposizione. Il più veloce si aggiudica il punto e il vincitore è chi si aggiudica per primo 10 banane.

GHENOS GAMES

Euphoria

In Euphoria, da due a sei giocatori immersi in un futuro distopico hanno a disposizione una squadra di lavoratori, rappresentati da dadi, e reclute, le carte. Sfruttando al meglio il proprio capitale umano, i giocatori dovranno estrarre risorse, infiltrarsi nelle aree nemiche, stringere alleanze, fondare mercati e soddisfare obiettivi segreti. Questo titolo ha alle spalle una storia già consolidata: la pubblicazione originale da parte di Stonemaier Games risale al 2013, mentre l’espansione “Ignorance is bliss” è stata lanciata nel 2015. L’espansione include alcune piccole modifiche alle regole, nuove reclute, mercati alternativi e, soprattutto, un automa per il gioco in solitario.

Quartermaster General

Seduti al tavolo delle maggiori potenze belliche coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale, attraverso la gestione della mano i giocatori, da 2 a 6, dovranno garantire approvvigionamenti ai soldati al fronte e mettere in atto la strategia vincente per dominare le Armate e le Flotte nemiche con il sostegno degli Alleati. Un gioco che con poche, semplici regole saprà regalare tesissimi scontri a giocatori di ogni età.

Taco Gatto Capra Cacio Pizza

Party game per 2 -8 giocatori a partire dagli 8 anni. Ripetete la filastrocca velocemente e liberatevi delle carte in vostro possesso! Un gioco per chi ha riflessi fulminei, che garantirà una buona dose di risate, divertimento assicurato per tutta la famiglia grazie anche alle 3 carte speciali (gorilla, marmotta e narvalo) che renderanno alquanto movimentate le partite.

GIOCHIX

Britannia

Britannia è un gioco di guerra e conquista di territori che ripercorre la storia della Gran Bretagna tramite successive ondate di invasioni di diversi popoli, dai Pitti ai Romani. I giocatori, da 3 a 5, sono chiamati a supportare ciascuno un gruppo di popolazioni per guidarle alla vittoria. Si tratta di un gioco per appassionati di wargame, dalla durata elevata (3-4 ore). Uscito nel 2008, questa nuova edizione include varie migliorie apportate nel corso degli anni e spettacolari miniature in sostituzione dei segnalini dell’edizione originale. Inoltre, include Britannia Duel, la versione per due giocatori, con una specifica mappa che include anche il territorio dell’Irlanda.

Rome & Roll

Arriva in edizione italiana questo gioco roll and write per 1-4 giocatori, ambientato nell’antica Roma. Il turno di gioco si divide in due fasi, una di lancio e selezione di dadi, l’altra di svolgimento di azione con i dadi selezionati al fine di ottenere risorse, costruire edifici e rafforzare il proprio esercito, senza mai dimenticare di rivolgersi agli dei! Oltre a ciò, dovrete sviluppare la rete stradale e prendere il controllo di nuove province… Chi riuscirà a disegnare l’impero vincente? Durata: 60-90 minuti.

PLAYAGAME

Bloom Town

La primavera arriva in città e i giocatori, da 1 a 4, sono chiamati a progettare la planimetria più bella e coinvolgente per la fiorente cittadina, piena di negozi, uffici, parchi, case e linee della metro per attirare turisti. Un piazzamento tessere veloce e intuitivo, anche grazie alla particolare cura della versione italiana che, con semplici e ben chiari cubi colore, aiuta i giocatori a identificare il piazzamento più vantaggioso.

PENDRAGON GAME STUDIO

Detective: Scavare a fondo

In arrivo da Pendragone una nuova espansione per Detective: sulla scena del crimine. Si tratta di un singolo caso che inaugura la collana Crimini d’autore, una serie di nuove indagini che incollerà nuovamente al computer gli appassionati di questo eccellente gioco investigativo. Questo primo caso è ambientato a Boston negli anni Settanta.

RED GLOVE

Atelier

Un gioco tutto italiano ideato da Alessandro Cuneo, autore piemontese molto promettente e pieno di idee. In Atelier da 2 a 5, impersonano grandi artisti, ma devono fare attenzione a non diventare banali falsari. Tra tele, tempere e pennelli, create la vostra tavolozza di combo e realizzate il capolavoro che vi garantirà la vittoria. Un’avvincente sfida ad alta interazione basata su un piccolo mazzo di carte.

Articolo scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto.