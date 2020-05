Giochi in scatola: le uscite di Maggio 2020

Anche questo mese vi aggiorniamo sui nuovi giochi da tavolo in pubblicazione. Finalmente si vede un po’ di luce in fondo al tunnel della quarantena e anche le case editrici iniziano a fare nuovi progetti e a riprendere le pubblicazioni, dopo la sospensione legata all’emergenza COVID-19. Speriamo davvero la situazione si evolva per il meglio e nel frattempo, per distrarci, andiamo avanti con la nostra rubrica dedicata ai giochi in scatola, che si sono rivelati una vera manna per passare il tempo in questo periodo di isolamento. Vediamo quindi le novità in programma per il mese di Maggio 2020.

ASMODEE

Love letter

Nuova edizione per questo simpatico gioco di carte in cui ogni i giocatori tentano di consegnare le proprie lettere d’amore alla principessa nella speranza di essere ricambiati. Gioco di deduzione in cui un pizzico di fortuna non guasta di certo, la prima edizione risale al 2012. La nuova alza il numero massimo di giocatori da 4 a 6, aumentando il numero di carte del mazzo e inserendo nuovi personaggi, il Cancelliere e la Spia, come sempre dotati di un’abilità unica. Un gioco tascabile molto divertente, adatto a tutti e che si può giocare virtualmente ovunque.

Match Up! Cucina e Viaggi

Party game per 1 a 10 giocatori. Sì, avete letto bene: fatto insolito per un party game, questo gioco propongono anche una versione in solitario. Inoltre, è disponibile in due versioni: Cucina e Viaggi. Si tratta di un quiz dall’animo cooperativo in cui abbinare parole e indizi. Riuscirete a individuare la giusta accoppiata?

Mice and Mystics

Nuova edizione di un Dungeon Crawler tra i più amati degli ultimi tempi! Dopo anni di sold out rieccolo apparire splendente sugli scaffali. Le avventure del Principe Collin contro la temibile Vanestra e i suoi scagnozzi coinvolgeranno tutta la famiglia in una magica avventura alla conquista della libertà. Mice and Mystics è un gioco cooperativo per 1-4 giocatori, proponibile anche ai giocatori più giovani. Le spettacolari miniature dei topi e dei loro avversari contribuiscono a dare un tocco davvero speciale a questo apprezzato gioco fantasy.

Ramen Fury

Indossate il cappello da chef e preparate fumati ciotole di ramen per deliziare i vostri clienti. Da 2 a 5 giocatori si sfidano in un gioco di velocità e combo in cui raccogliere gli ingredienti scegliendo i migliori, senza farsi intralciare dagli avversari e seguendo i gusti dei commensali. Riuscirete a preparare il ramen vincente?

Unlock! Epic adventures

Nuovo titolo della serie Unlock!, una fra le migliori serie di giochi in stile escape room disponibili sul mercato. Anche questa nuova uscita presenta tre nuove avventure da risolvere tra codici ed enigmi di vario genere e una breve avventura tutorial per imparare le poche regole e familiarizzare con l’utilizzo dell’app. In questo nuovo episodio della serie, 1-6 giocatori vivranno nuove avventure al cinema, nel tempio del dragone e come agenti di un’organizzazione segreta.

DV GIOCHI

Elastium

Titolo astratto per 2-4 giocatori destinato a far parlare di sé per la particolarità della meccanica in cui si esplorano territori e si ottengono risorse posizionando gli elastici del proprio colore su una peculiare plancia di gioco 3D. Un gioco di durata contenuta, ma profondamente tattico e rigiocabilissimo che offre otto diversi scenari.

Roam

Benvenuti in Arzium, terra di antiche civiltà, bizzarre creature, meraviglie inspiegabili e personaggi che sembrano prendere vita. Una grande malattia del sonno si è diffusa in tutto il paese, portando ogni genere di creatura a percorrere centinaia di miglia in una marcia stordita e incoerente. Il compito dei giocatori è cercarle e svegliarle dal sonnambulismo, reclutandole perché li aiutino a trovare il maggior numero di anime perdute! Il gioco include più di cinquanta carte avventuriero uniche che presentano personaggi di Near and Far, Above and Below e Islebound, con i quali condivide l’ambientazione.

Fuga dal Manicomio

Un nuovo titolo in stile escape room che offre dieci interessantissime sfide ambientate nello spaventoso manicomio di North Oaks. I giocatori, da 1 a 6, collaborano per riuscire a fuggire. Per farlo dovranno risolvere sfide ed enigmi e affrontare le inquietanti verità celate nel loro passato.

Undo – Il tesoro Maya

La serie UNDO combina il tema del viaggio nel tempo con storie emotive e straordinarie che i giocatori devono assemblare pezzo per pezzo. Ogni salto nel tempo offre loro un’altra scelta per cambiare il passato e non sempre si tratta di una una svolta in meglio! Ci troviamo nella giungla dello Yucatán. Una donna si paracaduta da un aereo appena esploso a mezz’aria, ma qualcosa non va per il verso giusto… Riuscirete a fare le scelte giuste per cambiare il destino?

Undo – Studi proibiti

Un’altra avventura della serie ambientata nel mondo horror creato da H.P. Lovecraft. Anche questa volta i Tessitori del destino dovranno ingegnarsi ricostruire e cambiare gli eventi per salvare la vita di un uomo ritrovato in un cimitero del Massachussets.

The Mind Extreme

The Mind Extreme offre una sfida più complessa rispetto al suo predecessore, poiché ora anziché un mazzo di carte numerate da 1 a100, sono presenti due mazzi ciascuno numerato da 1 a 50. Pertanto vi saranno due pile di scarti in gioco, con le carte di un mazzo che devono essere giocate in ordine crescente e le carte dell’altro giocate in ordine decrescente. Inoltre, alcuni livelli devono essere giocati alla cieca, ovvero con le carte scartate coperte in modo che nessuno possa vedere ciò si è giocato. Per campioni di The mind!

GHENOS GAMES

AZUL Crystal Mosaic

Espansione per il gioco che ha spopolato nel 2018 e che ha dato il via ad un fortunato filone di giochi per famiglie: Azul, che prende il nome dalle azulejos, le splendide piastrelle dipinte tipiche dell’architettura portoghese. Questa espansione offre 4 nuove plance di gioco double face con nuovi schemi di piastrellamento e di colore per sfide sempre nuove. Inoltre offre anche un comodissimo portaplancette in plastica trasparente, perfettamente compatibile anche con le plance del gioco base, che eviterà che un giocatore distratto o l’atterraggio del gatto sul tavolo scombinino la partita.

AZUL Summer Pavillion

Terzo episodio della fortunata serie Azul. Dopo le coloratissime Vetrate di Sintra torniamo a piastrellare pavimenti, stavolta addirittura per la famiglia reale portoghese. In soli 6 turni, da 2 a 4 giocatori si sfideranno per creare un coloratissimo disegno geometrico floreale utilizzando le tesserine a losanga. Esteticamente ancora più bello del predecessore, questo titolo è perfetto per le famiglie e risulta coinvolgente anche per i bambini più grandi.

FEVER GAMES

Natsumemo

Un simpatico party game flip&write per 3-6 giocatori in cui i giocatori compilano dei diari estivi organizzando eventi e invitando gli amici. Ognuno ha i propri impegni, ma più si è, più si guadagnano punti. E attenzione: fra tutti gli eventi e i divertimenti, ricordate di fare i compiti delle vacanze o saranno guai seri!

MS EDIZIONI

Claim: espansione Fantasmi

Claim è un gioco di carte per 2 giocatori che di batteranno a colpi di intrighi e tradimenti per accaparrarsi favori delle più influenti famiglie del Reame. La mini-espansione Fantasmi aggiunge una fazione da sostituire a quelle del gioco base per dare ancora più varietà alle vostre sfide.

Articolo scritto a quattro mani da Elisa Seri e Barbara Parutto.