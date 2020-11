Giochi in Scatola: le uscite di Novembre 2020

Anche questo mese siamo pronti ad aggiornarvi sulle nuove uscite relative ai giochi da tavolo del mese appena iniziato. La situazione COVID torna a essere allarmante e da domani, in alcune regioni, iniziano restrizioni decisamente marcate. In questo panorama poco confortante, ritengo che ci si debba concentrare sugli aspetti positivi e quindi il messaggio che vogliamo trasmettervi è quello di non arrendervi e continuare a coltivare le vostre passioni e i vostri hobby. Noi della redazione lo faremo continuando a scrivere e a tenervi aggiornati su tutti i temi che ci appassionano.

Eccovi quindi i nuovi giochi da tavolo previsti per novembre, che si spera non subiscano eccessivi ritardi considerata la situazione.

ASMODEE

ARKHAM HORROR: FINAL HOUR

Ci troviamo nuovamente nel terrificante mondo tratteggiati da H. P. Lovecraft e questa volta siamo giunti all’ora finale: il destino del mondo è nelle mani di 1-4 giocatori che collaboreranno per sopravvivere all’ondata dilagante di mostri mentre cercando di recuperare il necessario per svolgere il rituale che può salvare il mondo. Un’esperienza intensa che si svolge in 8 round ognuno composto da una fase per le azioni dei giocatori e una fase del Grande antico in cui sono i mostri ad agire.

ARKHAM HORROR LCG: CON L’ACQUA ALLA GOLA

Pack espansione per la campagna La Cospirazione di Innsmouth che contiene il proseguimento della suddetta, giocabile anche come scenario autoconclusivo. Include 60 carte tra cui oggetti utilizzabili dagli investigatori.

DIXIT: MIRRORS

Questa espansione di Dixit offre agli appassionati di questo noto titolo narrativo 84 nuove carte dalle illustrazioni suggestive per vivere molte nuove avventure in questo gioco in cui l’immaginazione e la psicologia svolgono un ruolo essenziale. Per 3-6 giocatori.

HARRY POTTER HOGWARTS BATTLE – LA SCATOLA MOSTRO DEI MOSTRI

Prima espansione per il titolo di deck-building cooperativo per 2-4 giocatori ambientato nel mondo magico di J.K. Rowling. Questa espansione consente di esplorare la Foresta Proibita e di combattere i nemici che vi si nascondono, ma i giovani maghi dovranno anche prestare attenzione a non finire in punizione! Potrete vestire i panni di Harry, Ron, Hermione, Neville o Luna Lovegood, ciascuno dotato di un mazzo di carte proprio. Siete pronti a difendere Hogwarts?

MARVEL UNITED

Un gioco per veri supereroi, da 1 a 4, che desiderano salvare il mondo. Nei panni di eroi Marvel, i giocatori dovranno collaborare e combinare i propri poteri sfruttando mazzi di carte diversificati per sconfiggere un criminale controllato dal gioco. Ogni criminale ha un proprio piano ed è in gradi di innescare minacce ed effetti diversi nelle varie aree di gioco.

THROW THROW BURRITO

Party game basato su carte che include una componente di… dodgeball! Lo scopo è cercare di fare un tris di carte, scartando e pescando tutti contemporaneamente. Alcune carte scatenano la guerra a colpi di burritos di gomma in tre diverse modalità. Per 2-6 agguerritissimi giocatori a partire dai 7 anni.

TWILIGHT IMPERIUM: LA PROFEZIA DEI RE

Espansione per Twilight Imperium, il gioco di guerra e conquista galattica al quinto posto nella classifica di BGG. Questa espansione porta il numero massimo di giocatori da 6 a 8 e introduce nuove fazioni, obiettivi, unità, tessere spaziali e leader per le fazioni nel contesto della ricerca di un antico pianeta di cui ancora non si conosce la vera storia e di un’antica profezia che rischia di alterare i precari equilibri di potere.

CRANIO CREATIONS

LORENZO IL MAGNIFICO

In arrivo una nuova edizione di questo apprezzatissimo gioco di piazzamento lavoratori e gestione risorse ambientato nel Rinascimento italiano. La nuova edizione è una all-in-one che include anche le due espansioni La congiura dei Pazzi, che include 24 carte Sviluppo, e Famiglie del Rinascimento, che include nuove carte, nuovi Leader, una quinta colonna per le azioni e la possibilità di giocare con fazioni asimmetriche. Sono incluse inoltre 4 nuove carte promo. Un vero must per gli appassionati!

MEOW

Il nuovo titolo di Reiner Knizia è un gioco di carte per 2-6 giocatori a partire dagli 8 anni in cui tenere gattini affamati si contendono gustoso pesce e combinano guai rompendo gli amati vasi dei padroni di casa. Perfetto per giocare in famiglia.

NEW YORK ZOO

Il nuovo titolo di Uwe Rosemberg ha un’ambientazione che strizza l’occhio alle famiglie: in qualità di gestori di uno zoo i giocatori, da 1 a 5 dovranno ampliare il giardino zoologico favorendo la conservazione delle specie ospitate. Il gioco coniuga una meccanica di piazzamento tessere e set collection di animali nei recinti dello zoo e buon profondità e vanta bellissimi animaletti di legno.

FEVER GAMES

Cronache del Regno occidentale

Questo titolo è molto particolare perché si tratta di un’espansione per l’intera trilogia del Regno Occidentale, Architetti, Paladini e Visconti! Il gioco offre una serie di scenari cooperativi singoli per i tre titoli della serie e una modalità campagna in cui i tre giochi vengono giocati in sequenza con lo scopo di conquistare il maggior numero possibile di volumi delle cronache del Regno Occidentale. Molto originale!

Visconti del Regno Occidentale

Arriva finalmente in italiano il terzo capitolo della saga dedicata al Regno Occidentale, per 1-4 giocatori. Dopo Architetti e Paladini, ecco i Visconti che sanciscono la conclusione della saga. I tempi prosperi sono alle spalle e il regno è in declino. in qualità di signori locali, dovrete inviare lavoratori in tutto il regno per acquisire atti di proprietà delle terre, copiare manoscritti, costruire edifici e fare tutto ciò che potete per ottenere prestigio. Il gioco si basa su varie meccaniche tra cui deck building e bag building ed è vivacizzato dalle illustrazioni di Mihajlo Dimitrievski che rendono la trilogia immediatamente riconoscibile.

GHENOS GAMES

BUMÙNTÙ

Titolo per famiglie per 2-5 giocatori dalla strategia astratta in cui vestirete i panni di capitribù africani che esplorano la giungla in cerca di animali e, raccogliendo le tessere che li rappresentano, ne ottengono il favore allo scopo di propiziare il destino del proprio popolo. Ogni animale ha abilità di movimento diverse che vivacizzano il gameplay.

WAR CHEST

Gioco di guerra per 2-4 giocatori basato sulla meccanica del bag building, che consiste nel creare una riserva di segnalini da estrarre casualmente da un sacchettino per svolgere le azioni di gioco. Tali segnalini rappresentano sia le unità militari in vostro possesso che le azioni disponibili. Questo titolo si presta anche a essere giocato a squadre in 4 giocatori. Otto tipi di unità diverse e numerose possibili azioni conferiscono a questo wargame medievale una notevole profondità strategica.

GIOCHI UNITI

PALEO

Titolo cooperativo per 2-4 giocatori a partire dai 10 anni, ambientato nella preistoria. I giocatori sono una tribù di uomini delle caverne che ha come obiettivo completare una pittura rupestre e sopravvivere. ogni turno è diviso in due fasi, il giorno, durante il quale si costruiscono utensili, si esplora l’ambiente e si affrontano pericoli, e la notte, momento in cui si sfama la tribù e si risolvono le missioni. La rigiocabilità risulta elevata grazie a 10 moduli di gioco di difficoltà variabile che offrono carte e regole aggiuntive rispetto al gioco base.

MS EDIZIONI

ROOT

Arriva in ristampa questo gioco a fazioni asimmetriche costituite da gruppi di simpatici ma spietati animaletti: si tratta infatti di un wargame per 2-4 giocatori che si contendono le radure di un bosco senza esclusione di colpi. Semplice rispetto ai wargame tradizionali (è consigliato a partire dai 10 anni), ha un’ambientazione coinvolgente e massimizza l’asimmetria proponendo condizioni di vittoria diverse per ogni fazione.

ROOT: LA COMPAGNIA DEL FIUME

Espansione Root che propone due nuove fazioni, il Culto della lucertola e i Mercanti del fiume, portando a 6 il numero massimo di giocatori. Prevede inoltre una modalità di gioco cooperativa per 1-6 giocatori.

STUDIO SUPERNOVA

CLASH OF RAGE

Gioco di miniature per 1-4 giocatori ideato da Frèdèric Guèrard, l’autore di It’s a wonderful world (qui puoi leggere la nostra recensione), in cui i giocatori dovranno gestire al meglio i loro clan, con armi, armature e combattimenti all’ultimo sangue. L’obiettivo dei clan è sconfiggere gli elfi, ma bisognerà prevalere anche sugli avversari…