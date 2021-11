Nel corso dei suoi appuntamenti in quel di Lucca Comics and Games 2021, saldaPress ha rivelato nuove serie e parte del piano editoriale che riguarda la casa editrice fino alla seconda metà del 2022. Scopriamo insieme gli annunci saldaPress a Lucca Comics and Games 2021.

Gli annunci saldaPress a Lucca Comics and Games 2021

saldaPress sembra voler iniziare il 2022 davvero con il passo deciso confermando l’uscita di alcune serie già precedentemente annunciate, ma che hanno subito svariati ritardi, e annunciando alcune gradite sorprese come l’ingresso nella scuderia dell’editore emiliano di Jonathan Hickman ed i ritorni di Scott Snyder, Garth Ennis, Frank Cho e John Arcudi.

Nuovi titoli

DECORUM

Dopo uno slittamento dovuto al ritardo dell’ultimo numero dell’edizione USA, la space opera firmata da Jonathan Hickman e Mike Huddleston arriva finalmente a GENNAIO.

TWO MOONS

La serie western-horror in chiave lisergica firmata da John Arcudi e dal nostro Valerio Giangiordano debutta a FEBBRAIO.

CROSSOVER

La chiave di volta dell’universo fumettistico di Donny Cates (sì, lo stesso condiviso con BUZZKILL, PAYBACKS e GODS COUNTRY), hit di vendita negli USA, arriva a FEBBRAIO con i disegni di Geoff Shaw.

JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI

Se siete lettori di FIRE POWER e amate le grandi avventure per ragazzi in stile Myazaki, questa nuova serie firmata da Chris e Laura Samnee è quello che fa per voi. Arriva a MARZO.

MARJORIE FINNEGAN

Garth Ennis e Goran Sudzuka ci portano a spasso nel tempo, firmando una storia esagerata e divertente. La leggerete (in volume unico) ad APRILE.

NOCTERRA

Scott Snyder e Tony Daniels creano una storia immersa nell’oscurità e nei mostri che nasconde. Il primo volume della serie (già in sviluppo come adattamento TV) arriva ad APRILE.

SUMMONER WARS LEGACY – VOLUME UNICO (aprile 2022)

FIGHT GIRLS

10 donne. 4 sfide. 1 corona. E chi vince, governa l’universo. In volume unico, la nuova opera di Frank Cho. A MAGGIO.

Finali di serie

BABYTEETH VOL. 4: il finale di serie arriverà a marzo 2022.

il finale di serie arriverà a marzo 2022. MANIFEST DESTINY VOL. 8: il finale di serie arriverà a giugno 2022.

il finale di serie arriverà a giugno 2022. OBLIVION SONG VOL. 6: il finale di serie arriverò a maggio 2022.

Nuove Edizioni

OUTCAST SERIE COMPLETA IN DUE VOLUMI: rispettivamente a marzo 2022 e maggio 2022.

Serie in corso

Questo invece il programma editoriale delle serie attualmente in corso:

Fear Agent Vol. 2 – gennaio 2022

Buffy – L’ammazzavampiri Vol. 6 – gennaio 2022

Invincibile Omnibus Vol. 2 – febbraio 2022

Undiscovered Country Vol. 3 – marzo 2022

Buffy L’ammazzavampiri Stagione 10 Vol. 2 – marzo 2022

Ultramega Vol. 2 – marzo 2022

Stillwater Vol. 2 – maggio 2022

