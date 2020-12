Gli attori di Stranger Things giocano a Dungeons & Dragons

I protagonisti di Stranger Things giocano a D&D, questa volta per davvero!

Wizards of the Coast ha annunciato una nuova edizione di Lost Odyssey e questa volta il gruppo di gioco che si cimenterà in una speciale one shot natalizia sarà composto da alcuni dei membri del cast di Stranger Things.

The cast of Stranger Things played a DnD one shot and you get to watch the whole thing in 3 days. #StrangerThingsDnD pic.twitter.com/jscYPfzpRt — NX (@NXOnNetflix) December 15, 2020

I protagonisti della serie cult di Netflix saranno protagonisti di Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns. A cimentarsi in questa avventura narrata da Chris Perkins, senior story designer di Dungeons & Dragons, saranno David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler). L’intrepido gruppo di cittadini di Hawkins sarà impegnato in un’epica quest per salvare il Natale ambientata nelle gelide lande di Icewind Dale.

Con questo evento Stranger Things celebra ancora una volta il proprio tributo ad uno degli elementi iconici che hanno reso popolare lo show fin dal primo episodio della prima stagione. Sebbene la scena iniziale, in cui i ragazzi giocavano nel semi interrato di casa Wheeler sia la più memorabile, nel corso delle seguenti stagioni la presenza di D&D è stata un elemento costante, sia nel battezzare i mostri presenti nello show, sia come elemento (a volte) ironico e ricorrente.

Non si tratta però di una “storia d’amore” unilaterale, infatti anche Dungeons & Dragons ha omaggiato la serie tv dei fratelli Duffer dedicando a Stranger Things un’edizione speciale del suo Starter Set: una scatola da collezione che replicava in tutto e per tutto la celebre scatola rossa, ma che al contempo omaggiava alcuni degli elementi più iconici della serie tv.

Lost Odyssey: Toy Time for Ten-Towns sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Stranger Things (qui il link al canale) venerdì 18 dicembre alle ore 13:00 sul fuso orario di New York, ovvero le 19:00 ora italiana.