Gloomhaven: annunciato un nuovo gioco spin-off e la prossima grande espansione

L'autore di Gloomhaven ha annunciato la prossima uscita di un'espansione al gioco e di un nuovo titolo sempre ambientato nel mondo di Gloomhaven.

Isaac Childres, l’autore di Gloomhaven, il tentacolare gioco da tavolo edito da Cephalofair Games che strizza l’occhio al gioco di ruolo, ha annunciato l’imminente arrivo di una grande espansione di questo titolo, oltre a un altro gioco spin-off legato al suddetto brand.

Gloomhaven è stato rilasciato nel 2017 dopo una campagna Kickstarter di successo nel 2015, e da allora è considerato come uno dei giochi più acclamati in circolazione, grazie alla sua formula legacy di “gioco da tavolo che incontra i GDR che incontrano i giochi di tipo german”.

Nonostante il gioco base sia fornito di una campagna che assicura dozzine e dozzine di ore di divertimento, grazie all’espansione Forgotten Circles dello scorso anno Childres ha aggiunto un’altra raccolta di scenari, una nuova classe di personaggio e un po’ di mostri extra.

Nel 2018, il game designer ha ampliato il mondo in cui è ambientato il prodotto, con un gioco da tavolo prequel, Founders of Gloomhaven, con meccaniche di piazzamento lavoratori e piazzamento tessere, per costruire la città esplorata nel primo titolo.

Childres ha ora annunciato che sta lavorando a un altro “progetto secondario relativo a Gloomhaven“, che a quanto pare è in lavorazione da un paio di mesi e “sta prendendo forma più velocemente di quanto mi aspettassi“. L’imminente spin-off sarà rivelato dal designer nell’ambito di un intevento su Gloomhaven alla convention SHUX che si sta tenendo in questi giorni a Vancouver, in Canada. L’autore per il momento non ha rivelato ulteriori dettagli, ma ha confermato che si tratta di un gioco diverso da What We Found There, un altro Eurogame di piazzamento lavoratori, anch’esso in fase di sviluppo.

Infine, Childres ha anche annunciato la prossima grande espansione di Gloomhaven, che a quanto afferma sarà svelata “proprio prima di una certa convention a dicembre“.

Vi ricordiamo che l’edizione italiana di Gloomhaven sarà pubblicata da Asmodee Italia e che dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi verso febbraio 2020.