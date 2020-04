Godzilla si prepara ad invadere il mondo di Monopoly!

Chi l’avrebbe mai detto che Godzilla potesse invadere il mondo di Monopoly? Secondo le recenti notizie, il Re dei Mostri sta per compiere il suo debutto ufficiale in un’edizione del tutto speciale del gioco di contrattazione da tavolo più famoso al mondo. Ad annunciarlo ci sono USAopoly e Toho International, che hanno distribuito i primi dettagli tecnici.

Innanzitutto, secondo la descrizione ufficiale del sito internet, gli appassionati saranno in grado di “iniziare l’invasione acquistando, vendendo e scambiando località come Monster Island, Goro’s Workshop e Kitakami Lake, per assumere il controllo di strutture e basi”. All’interno della confezione, inoltre, ci saranno:

6 gettoni da collezione: Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Minilla, Mechagodzilla, Rodan

28 carte di proprietà

32 case ribattezzate Impianti

12 hotel ribattezzati Basi

16 carte UNGCC

16 carte GODZILLA TOWER

1 pacchetto di valuta di credito Kaiju

2 dadi

Il tabellone del gioco è stato completamente stravolto per essere quanto più possibile vicino ad una delle ambientazioni del lungometraggio di Godzilla. Al centro, infatti, troveremo il faccione del Re dei Mostri, mentre ai lati ci saranno le caselle di gioco.

Monopoly: Godzilla – Monster Edition, infine, sarà momentaneamente disponibile negli Stati Uniti, ad un prezzo consigliato di 39,99 dollari. Purtroppo, non ci sono ulteriori dettagli su una possibile commercializzazione nel Vecchio Continente.